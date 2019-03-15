В НАТО призвали Россию вернуться в ДРСМД и ДОВСЕ

НАТО призывает Москву вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который разорвали США. Альянс также призвал Россию к соблюдению положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). При этом страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию второго документа.

В ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деятельности альянса, опубликованном в четверг, 14 марта, содержится призыв к России вернуться к выполнению ДРСМД "без промедления и в проверяемом ключе", передает ТАСС. По данным альянса, роль ДОВСЕ подрывает его "длительное неисполнение Россией".

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.