ВМС Украины обозначили свою военно-морскую стратегию до 2035 года

Новая стратегия направлена на обеспечение защиты интересов страны в Черном и Азовском морях.

Как сообщает Судостроение.инфо, всего запланировано три стадии. Первая стадия (2019-2025 гг.) включает в себя действия, направленные на защиту интересов Украины в прибрежной зоне (до 40 морских миль от берега): введение систем разведки морского пространства, что будет способствовать быстрому обнаружению угроз, а также увеличению скорости реагирования на них. Позже планируется приобретение противокорабельных ракетных систем.

На второй стадии будут созданы условия для действий в исключительной экономической зоне (до 200 морских миль). Помимо введения системы мониторинга надводной поверхности, отдельное внимание будет уделено созданию и развитию москитного флота.

На третьем этапе (2030-2035 гг.) запланировано обеспечение возможности участия украинских кораблей в операциях стран НАТО/Евросоюза в океане. В этот период во флоте страны должны появиться первые многоцелевые корветы.