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15.03.2019
WarSpot

Две пули в одну точку?

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Источник изображения: warspot.ru

Автомат Никонова АН-94, он же "Абакан", известен во многом благодаря мифу о его способности уложить две пули в одну точку. Концерн "Калашников" на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео, в котором наглядно опровергает это заблуждение.

АН-94 был создан в конце 80-х-начале 90-х годов в рамках конкурса "Абакан", поэтому в итоге так стали неофициально называть саму модель оружия. Автомат имеет оригинальную конструкцию, позволяющую стрелять короткими очередями по два выстрела с очень большим темпом (примерно 0,07 секунды на очередь) и высокой кучностью.

Испытание автомата АН-94 на кучность

На практике оказалось, что кучность при сдвоенном выстреле не столь уж высока – на дистанции 100 м вторая пуля поражала уже соседнюю мишень. Миф о том, что вторая пуля предназначена для большей вероятности пробития бронежилета при попадании в ту же точку – не более чем заблуждение.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Продукция
АН-94
Компании
Концерн Калашников
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1 комментарий
№1
15.03.2019 14:57
Точка попадания второй пули смещена довольно стабильно относительно первой - вправо вверх. Вывод - либо стрелок "не правильно" стреляет, либо оружие можно доработать именно для такого режима стрельбы.
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