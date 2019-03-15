Автомат Никонова АН-94, он же "Абакан", известен во многом благодаря мифу о его способности уложить две пули в одну точку. Концерн "Калашников" на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео, в котором наглядно опровергает это заблуждение.

АН-94 был создан в конце 80-х-начале 90-х годов в рамках конкурса "Абакан", поэтому в итоге так стали неофициально называть саму модель оружия. Автомат имеет оригинальную конструкцию, позволяющую стрелять короткими очередями по два выстрела с очень большим темпом (примерно 0,07 секунды на очередь) и высокой кучностью.

Испытание автомата АН-94 на кучность

На практике оказалось, что кучность при сдвоенном выстреле не столь уж высока – на дистанции 100 м вторая пуля поражала уже соседнюю мишень. Миф о том, что вторая пуля предназначена для большей вероятности пробития бронежилета при попадании в ту же точку – не более чем заблуждение.