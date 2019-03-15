Американский генерал назвал маловероятным размещение крылатых ракет в Европе

После выхода из Договора о РСМД Соединенные Штаты будут наращивать потенциал своей системы ПРО в Европе, однако до размещения там крылатых ракет может не дойти, сказал экс-командующий американскими сухопутными силами в Европе Бен Ходжес, отвечая на вопросы РИА Новости.

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Мы продолжим развитие программы ПРО. Это то, что я старался улучшить, когда был командующим в Европе. И я знаю, что люди сейчас много работают для обеспечения защиты европейских граждан и ключевых европейских объектов, таких как аэропорты и морские порты

– сказал Ходжес.

Он отметил, что совершенствование системы ПРО заключается, прежде всего, в модернизации и проведении учений.

По словам генерала, в ходе учений отрабатывается координация между странами, а это крайне необходимо для эффективного противостояния растущим возможностям предполагаемого противника.

Размещение же в Европе крылатых ракет он считает маловероятным, поскольку к настоящему времени технологии настолько изменились, что "этого может не понадобиться".

Ходжес отметил также, что время для спасения ДРСМД еще есть. При этом он твердо убежден, что договор поставлен на грань разрыва по вине России. Претензии российской стороны по этому вопросу генерал комментировать не стал.

По его мнению, сегодня необходимо начать обсуждение обновленного соглашения по контролю над вооружениями с учетом новых технологий, а также постараться привлечь к нему Китай, Иран и другие страны.

Генерал отметил, что как бы новый договор ни назывался, главное в нем – прозрачность обеспечения контроля над вооружениями.

Недавно агентство Associated Press сообщило со ссылкой на свои источники, что в текущем году Пентагон планирует провести испытания крылатых ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о РСМД. Согласно информации, новые ракеты могут быть развернуты в срок до полутора лет, однако речи об их размещении в Европе и Азии пока не идет. Кроме, того, по словам источников, испытания могут отменить, если Москва и Вашингтон "найдут способ" спасти договор до августа месяца.