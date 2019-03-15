Американская армия вооружается портативными роботами

Вооруженные силы США в скором времени получат на вооружение мини-роботов. Как сообщает интернет-издание "Nplus1" со ссылкой на Defense News, американская армия заключила контракт с компанией QinetiQ North America на производство и поставку портативных роботов CRS(I).

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Первый контракт предусматривает поставку мини-роботов на 152 млн. долларов. Точное количество заказанных роботов не известно, однако указывается, что на закупку может быть потрачено до 400 млн. долларов, и в этом случае количество поставляемых роботов составит почти три тысячи штук.

Также пока не известно, какую именно модель для поставки в армию выбрали военные США. В испытаниях по программе CRS(I) участвовали роботы QinetiQ семейства Dragon Runner, в которое входят два типа аппаратов — Dragon Runner 10 и Dragon Runner 20 - массой 5 и 9 килограммов соответственно. Оба робота оснащены гусеничной платформой, на которую можно установить дополнительные поворотные гусеничные опоры, с которыми робот может передвигаться по лестницам. Имеется возможность установки манипулятора.

Предполагается, что портативные роботы могут быть использованы в армии США для рекогносцировки в зданиях и выявления позиций противника, а также обследования зданий или дорог на предмет взрывных устройств.