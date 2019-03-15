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15.03.2019
Российская газета

"Черные кобры" вооружились "Кордами", "Печенегами" и АК-103

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Контртеррористическое подразделение Арабской Республики Египет Black Cobra ("Черная кобра") вооружилось новейшим российским стрелковым оружием.

В ролике, появившемся на видеохостинге YouTube, продемонстрированы моменты боевой подготовки спецназовцев. Бойцы применяют автоматы калибра 7,62 мм АК-103, снабженные планкой Пикатинни, предназначенной для установки различного дополнительного оборудования. Масса без патронов - 3,6 кг. Темп стрельбы 600 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 1000 м.

Также в репортаже можно увидеть 7,62-мм пулеметы ПКП "Печенег" и крупнокалиберные 12,7-мм "Корд". Масса первого - 8,2 кг. Второй образец, соответственно, более тяжелый - 32,6 кг.

"Печенег" имеет скорострельность до 800 выстрелов в минуту и обладает прицельной дальностью стрельбы до 1500 м.

У "Корда" на станке с сошками масса составляет 32,6 кг, темп стрельбы - до 750 выстрелов в минуту, дальность - до 2000 м.

Снайперы подразделения вооружены 12,7-мм ОСВ-96 "Взломщик". Эти винтовки также обладают высокими характеристиками. Без оптического прицела они весят 12,9 кг. Прицельная дальность стрельбы - 1800 м. Скорострельность до 20 выстрелов в минуту.

Все перечисленные образцы прошли проверку реальными боевыми действиями и очень хорошо показали себя в ходе борьбы с террористами.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Египет
Россия
Продукция
АК-103
ОСВ-96
Печенег
Система поражения "Ратник"
Проекты
Военные учения
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