Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"

Собрано около 2,5 млрд рублей, число жертвователей приближается к 53 тыс. человек

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - В сборе средств на строительство Главного храма Вооруженных сил РФ активное участие принимают не только граждане страны, но и предприятия ОПК, промышленные концерны и холдинги, сообщил генеральный директор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин.

"На сегодняшний день уже собрано 2 319 991 301,69 рублей. Число жертвователей среди физических лиц приближается к 53 тысячам человек", - сказал А.Каньшин "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, в строительство Главного военного храма вкладываются многие крупные промышленные и финансовые структуры. "Всего заключено 158 договоров на пожертвования от юридических лиц. Наиболее крупными среди них являются концерн "Калашников", авиастроительные корпорации "МИГ", "Туполев" "Ил", НПП "Рубин", вертолетостроительный холдинг "Роствертол", - сказал собеседник агентства.

А.Каньшин отметил, что некоторые компании осуществляют пожертвования не только денежными средствами, но и материалами, техникой, оборудованием.

"Кроме того, жертвователями выступают военнослужащие, рабочие, студенты, ветераны, другие категории граждан. Суммы разнятся от сотен до миллионов рублей", - сказал глава фонда "Воскресение".

Он добавил, что недавно был запущен СМС-сервис денежных переводов, который позволяет перевести любую сумму начиная от нескольких десятков рублей. Каждый жертвователь получает порядковый номер, его фамилия появляется на сайте фонда

По словам А.Каньшина, завершается подписание договоров с предприятиями и творческими мастерскими по выделению фондом финансовых средств на оплату изготовления внешней отделки и внутреннего убранства храма. "При этом учтены особенности правовых и организационных форм исполнителей, строгое соблюдение законодательства и максимально возможная экономия финансовых средств в объемах, согласованных с Минобороны России", - сказал собеседник агентства.