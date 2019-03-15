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15.03.2019
ЦАМТО

В Псковское соединение ВДВ поступили новейшие боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"

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Испытание БТР-МДМ в морских условиях
Испытание БТР-МДМ в морских условиях.
Источник изображения: http://www.tplants.com/

ЦАМТО, 14 марта. На территории десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии во Пскове при участии замкомандующего ВДВ по МТО генерал-майора Наримана Тимергазина 14 марта состоялась церемония передачи батальонного комплекта новейших образцов военной техники.

В соединение поступили 31 БМД-4М и 8 БТР-МДМ "Ракушка".

Новейшая техника передана личному составу одного из десантно-штурмовых батальонов из состава 104-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Командиры подразделений и экипажи боевых машин ранее в плановом порядке прошли двухмесячный курс переподготовки на базе учебного центра ВДВ в Омске.

Как отметил в своем выступлении Н.Тимергазин, "реализация заданий государственного оборонного заказа в 2011-2018 годах в интересах Воздушно-десантных войск позволила повысить долю современных новых и модернизированных образцов бронетанкового вооружения и техники почти в 3,5 раза".

В настоящее время в войска ВДВ поставлены и приняты на вооружение пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ. В 2019 году в парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения поступит два батальонных комплекта. С учетом этого доля современных образцов вооружения и техники в войсках возрастет и составит около 68 проц.

Заместитель командующего ВДВ отметил, что Воздушно-десантные войска и в дальнейшем будут играть значимую роль в системе военной безопасности России. Они должны быть готовы к решению новых многоплановых задач, существенно отличающихся от тех, которые стояли перед ними 10-15 лет назад.

По его словам, оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ и сокращению сроков приведения их в боевую готовность.

Справочно:

В воинские части с 2011 года поступило более 70 тыс. средств десантирования личного состава, техники и грузов и более 900 ед. основного вооружения, военной и специальной техники, что позволило увеличить возможности по огневому поражению более чем на 16%, повысить уровень живучести более чем на 20%, а маневренные возможности почти в 1,3 раза.

БМД-4М – это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные самыми современными высокотехнологичными системами вооружения.

С появлением этих машин боевые и огневые возможности подразделений Псковского соединения существенно увеличатся. Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-мм орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и 4 управляемые ракеты "Аркан", 30-мм автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, 7,62-мм пулемет.

БТР-МДМ "Ракушка" – десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 т и вооружена двумя пулеметами.

Экипаж состоит из двух человек, количество десанта – 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ и морской пехоты, сообщает пресс-служба ВДВ.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
ВГТЗ
Проекты
Гособоронзаказ
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