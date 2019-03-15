Глава Генштаба России считает необходимым укрепить взаимодействие стран СНГ в борьбе с терроризмом

ЦАМТО, 14 марта. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий Герасимов указал на необходимость укрепить сотрудничество стран СНГ для совместного противостояния международному терроризму и военным угрозам.

"Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействии международному терроризму и иным вызовам военного характера", – заявил В.Герасимов на заседании Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

По его словам, Комитет начальников штабов, учитывая современные вызовы и угрозы, последовательно выстраивает практическое взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества, а совместные мероприятия охватывают наиболее важные направления оперативной и боевой подготовки.

"Совместными усилиями удалось выйти на новый уровень сотрудничества по таким направлениям, как противовоздушная оборона, применение беспилотной авиации, инженерное обеспечение войск, РХБ защита, подготовка кадров", – отметил В.Герасимов.

"В интересах национальных вооруженных сил развиваются объединенные системы военного назначения, апробируются новые формы сотрудничества, системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке", – подчеркнул глава российского Генштаба.

Он добавил, что сохраняются общий вектор и динамика развития отношений стран СНГ в военной сфере, а традиционная линейка совместных мероприятий обновляется и расширяется, что говорит о новых возможностях и перспективах.

"При этом нас объединяют единые приоритеты – добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. Сегодня для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями", – сказал В.Герасимов.

Давая оценку международной обстановке, начальник российского Генштаба заявил, что терроризм и отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей бросают вызов суверенитету и безопасности стран СНГ.

"События последнего времени свидетельствуют: США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей, не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности, международный терроризм при поддержке теневых спонсоров остается глобальной угрозой мира", – подчеркнул В.Герасимов.

По его словам, быстро меняющаяся военно-политическая обстановка имеет "общую тенденцию к усложнению и нестабильности".

"В этих условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы суверенитету и безопасности государств Содружества", – цитирует В.Герасимова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.