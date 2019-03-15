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15.03.2019
ЦАМТО

Саудовская Аравия сократит оборонные расходы в 2019 ф.г.

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S-70i
Вертолет Sikorsky S-70i International Black Hawk МВД Саудовской Аравии над мечетью аль-Харам и башней Абрадж аль-Бейт в Мекке, июнь 2017 года.
Источник изображения: twitter.com/Mal_hothaly

ЦАМТО, 14 марта. Саудовская Аравия опубликовала ежегодный бюджетный отчет, согласно которому, в 2019 финансовом году военные расходы будут сокращены на 12% по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает Ameinfo.com, в 2018 году ассигнования на оборону составили 21,5% (56 млрд. долл.) от общего объема годового госбюджета, значительно превысив финансирование других секторов, таких, например, как образование.

В 2019 ф.г. оборонный бюджет составит 51 млрд. долл. (это второе подряд ежегодное сокращение оборонного бюджета). Таким образом, при прогнозируемом годовом госбюджете в 295 млрд. долл., расходы Эр-Рияда на вооруженные силы составят 17,3% от общего объема государственного бюджета.

Согласно плану, опубликованному в апреле 2016 года, Саудовская Аравия намерена к 2030 году тратить 50% средств, выделяемых на военные закупки, на приобретение ВиВТ национального производства. С этой целью Общественный инвестиционный фонд (Public Investment Fund) Саудовской Аравии в мае 2017 года объявил о создании новой государственной оборонной компании SAMI (Saudi Arabian Military Industries).

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Страны
Саудовская Аравия
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