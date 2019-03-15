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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

Никакого "Форта Трампа" - США требуют у поляков вернуть еврейское имущество

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Источник изображения: vpk-news.ru

Строительство "Форта Трамп" в Польше - под большим знаком вопроса. Вместо военного сотрудничества со своим сателлитом в Восточной Европе США могут вернуться к вопросу возвращения еврейской недвижимости и имущества, находящегося ныне в собственности у поляков. Такие сенсационные вести о реалиях американо-польских отношений опубликовала Gazeta Wyborcza.

По информации ведущей польской газеты, США не оправдали ожиданий Варшавы относительно строительства постоянной военной базы, авансом получившей имя "форт Трамп". "В случае критики со стороны Польши США вернутся к вопросу о реституции еврейского имущества", - предупреждает издание.

Но прошло полгода, а проект о форте не сдвинулся ни на шаг. Более того, 1 марта 2019 года истёк срок предоставления отчета Пентагона о возможном строительстве военной базы США в Польше. Gazeta Wyborcza пишет, что польское правительство не сумело убедить США в целесообразности строительства постоянной базы.

Для Польши сегодня реституция еврейского имущества на территории Польши, которое осталось бесхозным после Второй мировой войны и стало собственностью поляков, непростой вопрос. При этом в Варшаве понимают, что перспективы возврата еврейским потомкам земель и домов на сотни миллионов евро грозит вылиться в антисемитизм, который в Польше и без того присутствует. Последний скандал на эту тему зафиксирован на днях непосредственно в сейме Польши.

Оказывается, в киосках польского парламента продаётся журнал Tylko Polska, который редактирует Лешек Бубля, называющий себя "главным антисемитом Польши". Журнал выходит уже более 20-ти лет, но депутаты не замечали антисемитского издания до тех пор, пока в журнале не вышла статья с выносом на обложку под заголовком "Как распознать еврея". В материале идут советы, как среди коллег, сослуживцев и друзей вычислить "жидов", в том числе "по антропологическим признакам". 

Депутат Михал Каминьский пожаловался в канцелярию сейма, та пообещала принять меры, отмечает Eadaily.

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