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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

Турецкий танк Altay пойдёт на экспорт

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Источник изображения: vpk-news.ru

Танк Altay еще не поступил на вооружение турецкой армии, но уже оказался востребованным на внешних рынках. Военные ведомства Турции и Катара подписали контракт на закупку этих машин.

Как сообщает Warspot со ссылкой на портал armyrecognition.com, согласно обнародованным условиям, Катар получит до сотни новых танков. При этом первые 40 единиц будут поставляться в базовом варианте с немецким двигателем.

Altay — перспективный основной боевой танк третьего поколения. Машина названа в честь генерала армии Фахреттина Алтая (1880–1974), командовавшего 5-м кавалерийским корпусом во время войны за независимость Турции 1919–1923 годов. В 2007 году военные заказали разработку танка турецкой компании Otokar, а в 2011 году на свет появился первый прототип (всего было собрано четыре предсерийные модели). При разработке Altay компания Otokar тесно взаимодействовала с южнокорейским производителем Hyundai Rotem, ранее разработавшим K-2 Black Panther — один из самых высокотехнологичных танков в мире.

Масса танка Altay составляет 60 т, машина может разгоняться до 70 км/ч и имеет запас хода 500 км. Длина танка — 7,3 м (с орудием — 10,3 м), ширина — 3,9 м, высота — 2,6 м. Экипаж состоит из четырёх человек: командира, наводчика, заряжающего и водителя. Основным вооружением танка является 120-мм гладкоствольная пушка (боекомплект — 57 снарядов), вспомогательным — дистанционно управляемый модуль с пулемётами калибра 12,7 или 7,62 мм или же 40-мм автоматический гранатомёт. Одна из ключевых особенностей танка Altay — система активной защиты AKKOR. Ожидается, что стоимость одной серийной машины составит $5,5 млн.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Катар
Турция
Южная Корея
Продукция
Altay
Компании
Hyundai
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