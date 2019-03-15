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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

БПК "Североморск" направился в Средиземное море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" завершил пребывание в Севастополе и вышел в море для выполнения задач дальнего похода.

Как сообщает Mil.Press Flot со ссылкой на пресс-службу Минобороны, БПК прибыл в Севастополь 10 января после выполнения задач дальнего похода в Индийском океане и Средиземном море. В течение полутора месяцев БПК "Североморск" восстанавливал техническую готовность. Его экипаж побывал в краткосрочном отпуске. Отдых личного состава разделили на две смены с тем расчетом, чтобы часть моряков постоянно находилась на корабле и обеспечивала ремонт и обслуживание материальной части.

Основные работы на борту завершились к концу февраля и "Североморск" вышел в Черное море для проведения испытаний.

Напомним, что БПК "Североморск" вышел из главной базы Северного флота в начале июля 2018 года. Он участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем выполнял задачи дальнего похода в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

"Североморск" – большой противолодочный корабль проекта 1155. Его заложили под наименованием "Маршал Жуков" 12 июля 1984 года на судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде. Впоследствии название несколько раз меняли. Корабль вошел в состав ВМФ 30 декабря 1987 года под наименованием "Симферополь". 24 января 1996 года переименован в "Североморск".

На вооружении корабля находятся восемь пусковых установок ЗРК "Кинжал" (64 ракеты), две четырехконтейнерные установки ракето-торпед "Раструб", реактивные бомбометные установки РБУ-6000, артиллерийские установки АК-100 и АК-630М. Также на борту базируются два вертолета Ка-27.

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Страны
Индия
Продукция
АК-100
АК-630 Ласка
Ка-27
Кинжал ЗРК
РБУ-6000
Компании
Янтарь ПСЗ
Проекты
пр. 1155
СФ
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