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15.03.2019
ТАСС

Герасимов назвал терроризм и отказ США от ДРСМД вызовами безопасности стран СНГ

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Валерий Герасимов
Валерий Герасимов.
Источник изображения: gazeta.ru

Начальник Генштаба ВС РФ считает, что быстро меняющаяся военно-политическая обстановка имеет общую тенденцию к усложнению и нестабильности

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Международный терроризм и отказ США от стратегических ракетно-ядерных договоренностей бросают вызов суверенитету и безопасности стран СНГ, заявил в четверг начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил стран Содружества.

"События последнего времени свидетельствуют: США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей; не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности; международный терроризм при поддержке теневых спонсоров все еще остается глобальной угрозой мира", - сказал Герасимов.

По его словам, быстро меняющаяся военно-политическая обстановка имеет "общую тенденцию к усложнению и нестабильности". "В этих условиях все более реальными и разнообразными становятся вызовы суверенитету и безопасности государств Содружества", - подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД с 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия якобы нарушает договор. В ответ на это президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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