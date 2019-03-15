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15.03.2019
ТАСС

ДОСААФ протестирует новый армейский пистолет "Удав" в своих стрелковых клубах

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Испытание на полигоне самозарядного пистолета "Удав"
Испытание на полигоне самозарядного пистолета "Удав".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Заместитель председателя организации Виталий Кормильцев отметил, что об этом уже достигнута договоренность с компанией-разработчиком

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Новейший пистолет для российской армии "Удав" будет опробован в стрелковых клубах Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). Как сообщил в четверг ТАСС заместитель председателя организации Виталий Кормильцев, уже достигнута договоренность об этом с компанией-разработчиком ЦНИИТОЧМАШ.

"Мы готовы предоставить свои площадки для работы с новым пистолетом", - сказал Кормильцев, отвечая на вопрос о поступлении пистолета "Удав" в ДОСААФ. По его словам организация договорилась с ЦНИИТОЧМАШ, что "Удавы" поступят в ее клубы уже через месяц-два.

Кормильцев отметил, что ДОСААФ будет эксплуатировать "Удав" в жестком режиме. "Больше, чем у нас, не стреляет, наверное, никто. И мы имеем опыт... тестировали П226 (спортивный пистолет компании "Текрим" - прим. ТАСС), месяц или два он у нас работал, и потом все недостатки показывали главному конструктору", - отметил зампред организации.

Ранее сообщалось, что новый пистолет "Удав" с мощным патроном 9х21 мм для Вооруженных сил России прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Позже в ЦНИИТОЧМАШ отметили, что может быть создана спортивная версия пистолета.

Самозарядный пистолет "Удав" является полностью отечественной разработкой и собирается из российских комплектующих. Пистолет имеет прицельную дальность стрельбы 50 м, емкость его магазина составляет 18 патронов. Рассматривается возможность выпуска варианта пистолета под патрон 9х19 мм "Парабеллум".

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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