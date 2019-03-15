Воздушное минирование с вертолета Ми-8 показали на видео

Появилась видеозапись минирования местности с летящего вертолета Ми-8. Применение вертолетной системы минирования ВСМ-1 показал блогер fighter_bomber.

"С ее помощью можно ставить как противотанковые мины, так и противопехотные, включая всем известную ПФМ-1с. Мина сделана в форме лепестка для улучшения разлета в стороны при минировании, и в ВСМ таких можно засунуть тысячи штук с последующим засеиванием полоски в несколько километров. Буковка "С" на конце означает, что мина оборудована системой самоликвидации", - пишет военный эксперт.

Отметим, что впервые в боевых условиях данные системы были использованы американскими военными во Вьетнаме. После чего в Государственном научно-исследовательском инженерном институте МО был разработан отечественный аналог ВСМ-1.

В комплект ВСМ-1 входят четыре контейнера для мин, которые подвешиваются с внешней стороны фюзеляжа. Всего вертолет может нести от 116 до 7424 мин, в зависимости от используемого типа. Минирование производится с высот от 30 до 150 метров при скорости полета до 160 километров в час.

Кстати, система вертолетного минирования показала высокую эффективность в Афганистане при выполнении минирования горных троп моджахедов. В течение одной минуты вертолет Ми-8 мог разбросать свыше семи тысяч противопехотных мин на участке длиной до двух километров и шириной от 15 до 25 метров.

Николай Грищенко