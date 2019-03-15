Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
Минприроды РФ впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в России, сообщает РБК.
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Первая оценка дана на конец 2017 года, в дальнейшем она будет проводиться ежегодно.
Согласно сообщению, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн. руб., газа – 39,6 трлн. руб., коксующегося угла – 2 трлн. руб.
Также оценены запасы: железной руды – 808 млрд. руб., алмазов – 505 млрд. руб., золота – 480 млрд. руб.
Совокупная стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн. руб. (60% ВВП за 2017 год).
Стоит отметить, что оценка министерства меньше реального совокупного объема разведанных запасов, поскольку ведомство учитывает ресурсы, находящиеся в разрезе участков, на которые выданы лицензии на пользование недрами, и по которым имеются утвержденные технические проекты. Обобщающим показателем оценки служит величина чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых.
В натуральном выражении запасы оценены следующим образом: нефть – 9,04 млрд. тонн, газ – 14,47 трлн. кубов, золото – 1407 тонн, алмазы – 375 млн. метрических каратов.
Для сравнения, британский статистический ежегодник ВР оценил доказанные запасы нефти в России (на конец 2017 г.) в 14,5 млрд. тонн, газа – в 35 млрд. кубов, золота (со ссылкой на Геологическую службу США) – в 5500 тонн.
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А для тех кому картинок мало, рекомендую историческую ретроспективу. Посмотреть фильм «Почему мы сражаемся» в части СССР, снятый по заказу правительства Соединённых Штатов во время Второй мировой войны. Они все прекрасно помнят, и считать умеют. И мировая экономика снова не оставляет выбора.
При нынешних показателях мировой экономики все возможно, а "неприемлемый ущерб" Макнамары в 1/2 населения и 2/3 промышленности уже не смотрится так ужасно. Для некоторых государств можно население и в 5 раз сократить. И во всем мире избыток промышленных мощностей раза в 3 раза от необходимого и достаточного.
При нынешних показателях мировой экономики все возможно, а "неприемлемый ущерб" Макнамары в 1/2 населения и 2/3 промышленности уже не смотрится так ужасно.Другой вопрос: как будет происходить война? Во времена Макнамары было две противостоящих силы. Сейчас их больше: Китай, Индия, Арабские страны. Если, ранее американцы могли себе позволить потерять такие мощности и ресурсы, то сейчас едва ли.
россияне скоро будут понимать только бусы, зеркальца и цветные ленточки...
это Вы о ком-то конкретном из Вам знакомых или с кого-то конкретного Вам известного берете такой образ или он у вас собирательный - из вашего окружения?
Кто-то еще считает что войны не будет в текущих экономических реалиях?
Слышал об альтернативном пути, который прорабатывается наверху. Россиянам он точно не понравится, но - план такой есть, и на Курилах, как я понимаю, его будут пробовать обкатывать. Совместное использование территорий разными странами без юридической передачи и с ограничениями для невладельцев территорий.
Почему я думаю, что начнут на Курилах? Потому что переговоры близки, Япония вроде как более менее морально позврослевшая страна, относительно многих иных соседей, и территории очень маленькие - в случае неудачи, потери будут, но не настолько кошмарные, какие могут быть скажем с Китаем.
По последнему, почему то мне кажется, что такие договора уже есть и на кабальных для России условиях - но это только предположения.
Самое удивительное то, что, ИМХО, если перед населением страны (не Москвы) поставят выбор - воевать или разделить территории, выбор в пользу раздела территорий совсем не очевиден. У многих в памяти ещё приход кавказцев со своими порядками и все понимают, что чиновники распродадут всё, включая людей - т.е. по сути, в нынешних условиях России, совместное использование территории России - это как бы будет капитуляция без войны.
И тут тоже самое удивительное, что если бы чиновникам сказали, что у них выбор - война или капитуляция с прибылью лично им и гарантией, что они останутся все у власти, за редким исключением - думаю, Вы все тоже догадываетесь, что они выбрали бы.... или выбрали...
Совокупная стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн. руб. (60% ВВП за 2017 год).Не понятно как состыковать совокупную стоимость всех запасов энергетических и минеральных ресурсов размером всего в половину годового ВВП страны и значимость для вклада в ВВП добывающей промышленности, то есть той самой пресловутой "нефтяной иглы". Где же игла?)
Самое удивительное то, что, ИМХО, если перед населением страны (не Москвы) поставят выбор - воевать или разделить территории, выбор в пользу раздела территорий совсем не очевиден.Человек - хоть и простое, но оч сложное существо) Известно, что "народ терпелив". Народ называют лохами, терпилами, народишком и т.п. и он терпит. Народ объегорили неоднократно в эту новую историю, а он всё так же "терпит". Но если нечаянно нажмут на активационную кнопочку, каковой может оказаться и "безобидная" совместная эксплуатация Курил, то последствия могут превзойти самые смелые ожидания. Кнопочка может быть и другой. Это трудно предсказуемые механизмы. Архаичные, как "ловушки" в пирамидах в голливудских фильмах и столь же коварные и тяжкие по последствиям.
И тут тоже самое удивительное, что если бы чиновникам сказали, что у них выбор - война или капитуляция с прибылью лично им и гарантией, что они останутся все у власти, за редким исключением - думаю, Вы все тоже догадываетесь, что они выбрали бы.... или выбрали...наше счастье, как граждан РФ, что решения принимают политики, а не чиновники...а политику лучше пусть своя помойка реальная, но суверенная...
и второе, все даже самые тупые чиновники понимают, что прибыль и гарантии никто в этом мире не даёт...
новые хозяева если и придут, то тут же будут менять весь менеджмент от среднего до высшего...просто потому что этот нынешний не годен для системы "новых хозяев" от слова -совсем...вот Крым, как пример...местных будут постепенно отодвигать, как потенциально не благонадёжных...
у РФ уже были попытки присоединится "и к красивым, и к умным"...типо попасть "под просвещённое внешнее управление"...и Западом были заигрывания...и мимо денег...а вот щас и с Востоком...а и там не находят понимания...
Украина, опять же, уже всё хорошо смоделировала и показала как будет...проблемы индейцев шерифа не интересуют...
если наши чиновники и дальше будут демонстрировать такой же уровень "компетенций", то никто их содержать не будет...ни прибылей, ни гарантий они не получат...никто не будет их держать за просто так...это, конечно, наши политики и олигархи понимают, мало что могут сделать даже для себя, в нашей ситуации, но уже точно понимают...
наше счастье, как граждан РФ, что решения принимают политики, а не чиновники...а политику лучше пусть своя помойка реальная, но суверенная...
Вы сейчас играете не только словами, но вообще опасно с терминами. У Вас получается, что чиновник не политик, а политик - не чиновник. По факту оба утверждения ложны.
и второе, все даже самые тупые чиновники понимают, что прибыль и гарантии никто в этом мире не даёт...
Оставлю здесь всего одну фамилию - Ельцин!
новые хозяева если и придут, то тут же будут менять весь менеджмент от среднего до высшего...просто потому что этот нынешний не годен для системы "новых хозяев" от слова -совсем...
Мог бы оставить здесь название практически любой европейской страны, но я думаю Вы и сами их знаете.
вот Крым, как пример...местных будут постепенно отодвигать, как потенциально не благонадёжных...
Это совсем другая игра! Тут такая игра, как в Абхазии... Игра называется - работаем только с пальцем, кто выше локтя начнет кусать, тот выбывает из игры.
А вот Европейская игра она совсем другая - бери себе хоть всё, что мы даем тебе и твоей стране, НО - из своей страны, а не от себя лично, отдай нам именно то и только то, что нам нужно!
Крым пока в такие игры не играет, ему бы более простые правила изучить...
у РФ уже были попытки присоединится "и к красивым, и к умным"...типо попасть "под просвещённое внешнее управление"...
Почему Вы о текущих процессах говорите в прошлом числе? У нас сейчас это используется в России на полную катушку и в просвещении, и в образовании, и в разработках, и даже в идеологии.
если наши чиновники и дальше будут демонстрировать такой же уровень "компетенций", то никто их содержать не будет...
Ой... А у меня в поле зрения пример подогревается, когда два человека, один из которых ну просто ничего не делал, занимая ТОПовую должность на одном предприятии, второй подводит к разорению второе предприятие - идут на повышение!!!! А ещё одного, присматривают в генеральные, из позиций - "он безобидный, мешать не будет, возражать тоже"...
Ай такие вон уж и самим то как нужны, а уж при внешнем то управление - да какое счастье таких заполучить, по сути, за сущие гроши...
У Вас получается, что чиновник не политик, а политик - не чиновник. По факту оба утверждения ложны.ну как это?...я вот с этим не согласен...другое дело, что у нас на чиновничьи должности назначают по принципу личной преданности...и поэтому, как бы кажется, что политик и чиновник един в одном лице...но это только для топов сколько то реально...да и то...идейных там нет...плюс у нас олигархическая структура...она во главе пирамиды нашей власти...а вот олигархи точно не захотят прощаться с суверенитетом...это гарантия неприкосновенности их личной собственности...они последний оплот суверенитета национального...им экономический национализм ещё хоть сколько то нужен...они экономический базис...а им схема лечь что под запад, что под восток...неприемлема..
Оставлю здесь всего одну фамилию - Ельцин!и чего это пример?...что никто никому ничего не может и не хочет гарантировать...даже самому Ельцину...и уже точно, всему окружению...неадекватны условиям -уступите другим...поделился тот же запад прибылями, или гарантии дал?...ну сколько смогли украсть, ну поддержите в руках...а потом всё равно всё западному капиталу отойдёт...а уже про гарантии и вообще речи нет...какие могут быть гарантии туземцам?
Мог бы оставить здесь название практически любой европейской страны, но я думаю Вы и сами их знаете.так если бы нам предлагали вступить в ЕС, то тогда ваш вариант, конечно, был бы очень даже реален...конечно, для любого чиновника или политика из Европы есть перспектива вырасти в евробюрократа или в европолитика...выйти на куда как более высокую должность, по сравнению с нац. уровнем...ну это для восточноевропейских стран...а для РФ то этот вариант закрыт...нас в ЕС не возьмут...так что любая европейская страна мало подходит для нашего случая, в качестве примера...
западноевропейские элиты и чиновники успешны в этом мире...как бы компетентны...их то никто менять не собирается...у них успешный проект, они его масштабируют...РФ они включать не собираются, собственно...и наши политики и чиновники им не нужны...зачем?...
А вот Европейская игра она совсем другая - бери себе хоть всё, что мы даем тебе и твоей стране, НО - из своей страны, а не от себя лично, отдай нам именно то и только то, что нам нужно!такие правила игры для участников ЕС...нас туда никогда не примут...никаких лучших перспектив, по сравнению с национальными, для наших чиновников и политиков ни ЕС, ни Китай не предлагает...нет такого выбора в реальности, как Вы его описываете...
ни прибылей, ни гарантий не подарят никому...смысла в этом нет...
Почему Вы о текущих процессах говорите в прошлом числе? У нас сейчас это используется в России на полную катушку и в просвещении, и в образовании, и в разработках, и даже в идеологии.ну я немножко про другое...пытались наши элиты(политики+чиновники) компенсировать свои слабости за счёт присоединения к более успешным интеграционным проектам...И РФ присоединилась бы, если бы ЕС или Китай признало бывшее пространство СССР зоной исключительных российских интересов...
да вот никто не собирается нашим чиновникам и политикам предоставлять...не признают просто претензии, ни на прибыли, ни на гарантии...гарантированный кусок не хотят отдать...а на слово теперь верят только те, у кого никакого выбора нет...а нет вариантов если, то зачем с такими чем то делиться, и что то им гарантировать?
Ай такие вон уж и самим то как нужны, а уж при внешнем то управление - да какое счастье таких заполучить, по сути, за сущие гроши...смотря что понимать под внешним управлением...по таким раскладам зачем кому то ещё и прибылью с такими делиться, да ещё и гарантии давать?...
если внешнее управление подразумевает уничтожение страны, то зачем внешним игрокам что то делать, когда местные и так справляются...
а управлять своими(внешними), более успешными проектами, местные аборигены без надобности...уровень компетенций низкий...
а вот олигархи точно не захотят прощаться с суверенитетом...это гарантия неприкосновенности их личной собственности...
Поздно. Олигархи уже попрощались с личным суверинитетом, когда "свои" деньги положили в банк - вообще вот не важно в какой, в России или за рубежом. Теперь они все Мадуро...
.что никто никому ничего не может и не хочет гарантировать...даже самому Ельцину...
Всё, что ему гарантировали - безопасность и неприкосновенность, всё блюдется и блюлось. Даже после его смерти - гарантии работают и распространились на его близких.
так если бы нам предлагали вступить в ЕС, то тогда ваш вариант, конечно, был бы очень даже реален...
Причем здесь вообще ЕС - я говорил о взаимоотношениях, точнее сношении США Европы.
такие правила игры для участников ЕС...
Да нет, как раз. Для участников ЕС чуток другие правила и там есть, в том числе и национальные интересы. Эти национальные интересы распределены неравномерно и с приоритетами, НО - это не скупка политиков с высасыванием экономики в чужих нац. интересах за счет нации скупленных политиков.
смотря что понимать под внешним управлением...по таким раскладам зачем кому то ещё и прибылью с такими делиться, да ещё и гарантии давать?...
Хотя бы затем, чтобы не получать в каждой новой стране гражданскую войну. Полагаю они уже посчитали, что нескольких сотен миллиардов хватит на скупку всех и вся, а на восстановление и утихомирование гражданской войны уйдет куда больше, и ещё неизвестно, сколько от населения останется - кому эта разруха нужна то будет, после такого...
Поздно. Олигархи уже попрощались с личным суверинитетом, когда "свои" деньги положили в банк - вообще вот не важно в какой, в России или за рубежом. Теперь они все Мадуро...я и с этим не согласен..."камазы денег" под угрозой в забугорных банках, не у олигархов, а у вороватых чиновников...у олигархов никаких особых денег в банках нет...всё в деле...их состояния оцениваются по стоимости активов, нал же они не копят на западных счетах...там же копейки...
у олигархов главное активы...для защиты которых нужно им государстово( в идеале, сильное и национальное)...тут даже аморфное ЕС не годится...
Всё, что ему гарантировали - безопасность и неприкосновенность, всё блюдется и блюлось.Гарантии ему были выданы на нац. уровне...Западу то всё равно что там с туземным князьком будет...
Да нет, как раз. Для участников ЕС чуток другие правила и там есть, в том числе и национальные интересы. Эти национальные интересы распределены неравномерно и с приоритетами, НО - это не скупка политиков с высасыванием экономики в чужих нац. интересах за счет нации скупленных политиков.я с этим не согласен...суверенитет возможен только на сильном экономическом базисе...эти самые "нац. интересы" это по сути интересы крупного национального бизнеса...есть ядро ЕС, Германия да Франция...у них есть нац. интересы, потому как и крупный бизнес есть...а вот у восточноевропейских членов, по сути, таких интересов нет...они обслуживают нац. интересы США, к примеру...или "Газпрома" нашего...ну за малую мзду...
для РФ это не вариант, такие сравнения...пока есть нефть и газ...есть источники для формирования крупных потоков ликвидности...будут и у нас "нац.интересы"...и сидеть на таких потоках привлекательнее для нашей элиты...ничего привлекательнее внешние игроки не предлагают...да и предложить не могут...
Хотя бы затем, чтобы не получать в каждой новой стране гражданскую войну.ну вот пример Украины это не подтверждает...если аборигены сошли с ума...то это их проблемы...никто насильно учить уму разуму не будет...
Полагаю они уже посчитали, что нескольких сотен миллиардов хватит на скупку всех и вся, а на восстановление и утихомирование гражданской войны уйдет куда больше, и ещё неизвестно, сколько от населения останется - кому эта разруха нужна то будет, после такого...))...вот в этом и проблема..."несколько сот миллиардов" могут взять местные чиновники, если кто то им заплатит(хотя таких энтузиастов не видно)...и ничего не делать взамен...могут и до коллапса довести...и легко...и таких примеров полно...деньги все охотно берут, но ничего не меняют...
в том то и проблема...если надо внедрять другие практики в управление, то легче всего просто заменить управленцев, на более компетентных и правильно отформатированных...