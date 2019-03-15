Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ

№10

Цитата, q

У Вас получается, что чиновник не политик, а политик - не чиновник. По факту оба утверждения ложны.

Цитата, Андрей Л. сообщ. №8

Оставлю здесь всего одну фамилию - Ельцин!

Цитата, q

Мог бы оставить здесь название практически любой европейской страны, но я думаю Вы и сами их знаете.

Цитата, q

А вот Европейская игра она совсем другая - бери себе хоть всё, что мы даем тебе и твоей стране, НО - из своей страны, а не от себя лично, отдай нам именно то и только то, что нам нужно!

Цитата, Андрей Л. сообщ. №8

Почему Вы о текущих процессах говорите в прошлом числе? У нас сейчас это используется в России на полную катушку и в просвещении, и в образовании, и в разработках, и даже в идеологии.

Цитата, Андрей Л. сообщ. №8

Ай такие вон уж и самим то как нужны, а уж при внешнем то управление - да какое счастье таких заполучить, по сути, за сущие гроши...

ну как это?...я вот с этим не согласен...другое дело, что у нас на чиновничьи должности назначают по принципу личной преданности...и поэтому, как бы кажется, что политик и чиновник един в одном лице...но это только для топов сколько то реально...да и то...идейных там нет...плюс у нас олигархическая структура...она во главе пирамиды нашей власти...а вот олигархи точно не захотят прощаться с суверенитетом...это гарантия неприкосновенности их личной собственности...они последний оплот суверенитета национального...им экономический национализм ещё хоть сколько то нужен...они экономический базис...а им схема лечь что под запад, что под восток...неприемлема..и чего это пример?...что никто никому ничего не может и не хочет гарантировать...даже самому Ельцину...и уже точно, всему окружению...неадекватны условиям -уступите другим...поделился тот же запад прибылями, или гарантии дал?...ну сколько смогли украсть, ну поддержите в руках...а потом всё равно всё западному капиталу отойдёт...а уже про гарантии и вообще речи нет...какие могут быть гарантии туземцам?так если бы нам предлагали вступить в ЕС, то тогда ваш вариант, конечно, был бы очень даже реален...конечно, для любого чиновника или политика из Европы есть перспектива вырасти в евробюрократа или в европолитика...выйти на куда как более высокую должность, по сравнению с нац. уровнем...ну это для восточноевропейских стран...а для РФ то этот вариант закрыт...нас в ЕС не возьмут...так что любая европейская страна мало подходит для нашего случая, в качестве примера...западноевропейские элиты и чиновники успешны в этом мире...как бы компетентны...их то никто менять не собирается...у них успешный проект, они его масштабируют...РФ они включать не собираются, собственно...и наши политики и чиновники им не нужны...зачем?...такие правила игры для участников ЕС...нас туда никогда не примут...никаких лучших перспектив, по сравнению с национальными, для наших чиновников и политиков ни ЕС, ни Китай не предлагает...нет такого выбора в реальности, как Вы его описываете...ни прибылей, ни гарантий не подарят никому...смысла в этом нет...ну я немножко про другое...пытались наши элиты(политики+чиновники) компенсировать свои слабости за счёт присоединения к более успешным интеграционным проектам...И РФ присоединилась бы, если бы ЕС или Китай признало бывшее пространство СССР зоной исключительных российских интересов...да вот никто не собирается нашим чиновникам и политикам предоставлять...не признают просто претензии, ни на прибыли, ни на гарантии...гарантированный кусок не хотят отдать...а на слово теперь верят только те, у кого никакого выбора нет...а нет вариантов если, то зачем с такими чем то делиться, и что то им гарантировать?смотря что понимать под внешним управлением...по таким раскладам зачем кому то ещё и прибылью с такими делиться, да ещё и гарантии давать?...если внешнее управление подразумевает уничтожение страны, то зачем внешним игрокам что то делать, когда местные и так справляются...а управлять своими(внешними), более успешными проектами, местные аборигены без надобности...уровень компетенций низкий...