Войти
15.03.2019
Военное обозрение

Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ

953
12
0

Минприроды РФ впервые оценило стоимость запасов полезных ископаемых в России, сообщает РБК.

Источник изображения: https://teknoblog.ru

Первая оценка дана на конец 2017 года, в дальнейшем она будет проводиться ежегодно.

Согласно сообщению, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн. руб., газа – 39,6 трлн. руб., коксующегося угла – 2 трлн. руб.

Также оценены запасы: железной руды – 808 млрд. руб., алмазов – 505 млрд. руб., золота – 480 млрд. руб.

Совокупная стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн. руб. (60% ВВП за 2017 год).

Стоит отметить, что оценка министерства меньше реального совокупного объема разведанных запасов, поскольку ведомство учитывает ресурсы, находящиеся в разрезе участков, на которые выданы лицензии на пользование недрами, и по которым имеются утвержденные технические проекты. Обобщающим показателем оценки служит величина чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации полезных ископаемых.

В натуральном выражении запасы оценены следующим образом: нефть – 9,04 млрд. тонн, газ – 14,47 трлн. кубов, золото – 1407 тонн, алмазы – 375 млн. метрических каратов.

Для сравнения, британский статистический ежегодник ВР оценил доказанные запасы нефти в России (на конец 2017 г.) в 14,5 млрд. тонн, газа – в 35 млрд. кубов, золота (со ссылкой на Геологическую службу США) – в 5500 тонн.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Похожие новости
12.03.2018
Интервью с советником управляющего директора ПАО "Кузнецов" Игорем Папсуевым
02.12.2014
Порошки избавляют от лишнего
10.11.2014
Минобороны продаст 400 тыс. т списанной техники и металлолома
01.04.2014
Слушай заводской гудок
17.07.2013
Спасательное судно «Игорь Белоусов» - зачем и почему?
06.04.2010
Израильское оружие в СНГ - проблемы по всему миру
12 комментариев
№1
15.03.2019 06:46
Кто-то еще считает что войны не будет в текущих экономических реалиях? Тогда занимательные картинки:
Полезные ископаемые:

Промышленность:

Демография:

А для тех кому картинок мало, рекомендую историческую ретроспективу. Посмотреть фильм «Почему мы сражаемся» в части СССР, снятый по заказу правительства Соединённых Штатов во время Второй мировой войны. Они все прекрасно помнят, и считать умеют. И мировая экономика снова не оставляет выбора.
При нынешних показателях мировой экономики все возможно, а "неприемлемый ущерб" Макнамары в 1/2 населения и 2/3 промышленности уже не смотрится так ужасно. Для некоторых государств можно население и в 5 раз сократить. И во всем мире избыток промышленных мощностей раза в 3 раза от необходимого и достаточного.
+1
Сообщить
№2
15.03.2019 09:57
Вы зря надеетесь, что кто-то что-то разберет в этих ваших картинках. Увы, при нынешней оболванивающей системе образования россияне скоро будут понимать только бусы, зеркальца и цветные ленточки... как папуасы. Впрочем, папуасы сегодня наверняка имеют лучшее образование.
0
Сообщить
№3
15.03.2019 10:07
Цитата, Корректор сообщ. №1
При нынешних показателях мировой экономики все возможно, а "неприемлемый ущерб" Макнамары в 1/2 населения и 2/3 промышленности уже не смотрится так ужасно.
Другой вопрос: как будет происходить война? Во времена Макнамары было две противостоящих силы. Сейчас их больше: Китай, Индия, Арабские страны. Если, ранее американцы могли себе позволить потерять такие мощности и ресурсы, то сейчас едва ли.
0
Сообщить
№4
15.03.2019 10:17
Цитата, vpkman сообщ. №2
россияне скоро будут понимать только бусы, зеркальца и цветные ленточки...

это Вы о ком-то конкретном из Вам знакомых или с кого-то конкретного Вам известного берете такой образ или он у вас собирательный - из вашего окружения?

Цитата, Корректор сообщ. №1
Кто-то еще считает что войны не будет в текущих экономических реалиях?

Слышал об альтернативном пути, который прорабатывается наверху. Россиянам он точно не понравится, но - план такой есть, и на Курилах, как я понимаю, его будут пробовать обкатывать. Совместное использование территорий разными странами без юридической передачи и с ограничениями для невладельцев территорий.

Почему я думаю, что начнут на Курилах? Потому что переговоры близки, Япония вроде как более менее морально позврослевшая страна, относительно многих иных соседей, и территории очень маленькие - в случае неудачи, потери будут, но не настолько кошмарные, какие могут быть скажем с Китаем.

По последнему, почему то мне кажется, что такие договора уже есть и на кабальных для России условиях - но это только предположения.

Самое удивительное то, что, ИМХО, если перед населением страны (не Москвы) поставят выбор - воевать или разделить территории, выбор в пользу раздела территорий совсем не очевиден. У многих в памяти ещё приход кавказцев со своими порядками и все понимают, что чиновники распродадут всё, включая людей - т.е. по сути, в нынешних условиях России, совместное использование территории России - это как бы будет капитуляция без войны.

И тут тоже самое удивительное, что если бы чиновникам сказали, что у них выбор - война или капитуляция с прибылью лично им и гарантией, что они останутся все у власти, за редким исключением - думаю, Вы все тоже догадываетесь, что они выбрали бы.... или выбрали...
+4
Сообщить
№5
15.03.2019 13:40
Цитата, q
Совокупная стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн. руб. (60% ВВП за 2017 год).
Не понятно как состыковать совокупную стоимость всех запасов энергетических и минеральных ресурсов размером всего в половину годового ВВП страны и значимость для вклада в ВВП добывающей промышленности, то  есть той самой пресловутой "нефтяной иглы". Где же игла?)
0
Сообщить
№6
15.03.2019 13:46
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
Самое удивительное то, что, ИМХО, если перед населением страны (не Москвы) поставят выбор - воевать или разделить территории, выбор в пользу раздела территорий совсем не очевиден.
Человек - хоть и простое, но оч сложное существо) Известно, что "народ терпелив".  Народ называют лохами, терпилами, народишком и т.п. и он терпит. Народ объегорили неоднократно в эту новую историю,  а он всё так же "терпит". Но если нечаянно нажмут на активационную кнопочку, каковой может оказаться и "безобидная" совместная эксплуатация Курил, то последствия могут превзойти самые смелые ожидания. Кнопочка может быть и другой. Это трудно предсказуемые механизмы. Архаичные, как "ловушки" в пирамидах в голливудских фильмах и столь же коварные и тяжкие по последствиям.
0
Сообщить
№7
15.03.2019 14:12
Цитата, Андрей Л. сообщ. №4
И тут тоже самое удивительное, что если бы чиновникам сказали, что у них выбор - война или капитуляция с прибылью лично им и гарантией, что они останутся все у власти, за редким исключением - думаю, Вы все тоже догадываетесь, что они выбрали бы.... или выбрали...
наше счастье, как граждан РФ, что решения принимают политики, а не чиновники...а политику лучше пусть своя помойка реальная, но суверенная...

и  второе, все даже самые тупые чиновники понимают, что прибыль и гарантии никто в этом мире не даёт...

новые хозяева если и придут, то тут же будут менять весь менеджмент от среднего до высшего...просто потому что этот нынешний не годен для системы "новых хозяев" от слова -совсем...вот Крым, как пример...местных будут постепенно отодвигать, как потенциально не благонадёжных...

у РФ уже были попытки присоединится "и к красивым, и к умным"...типо попасть "под просвещённое внешнее управление"...и Западом были заигрывания...и мимо денег...а вот щас и с Востоком...а и там не находят понимания...
Украина, опять же, уже всё хорошо смоделировала и показала как будет...проблемы индейцев шерифа не интересуют...

если наши чиновники и дальше будут демонстрировать такой же уровень "компетенций", то никто их содержать не будет...ни прибылей, ни гарантий они не получат...никто не будет их держать за просто так...это, конечно, наши политики и олигархи понимают, мало что могут сделать даже для себя, в нашей ситуации, но уже точно понимают...
-1
Сообщить
№8
15.03.2019 14:41
Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
наше счастье, как граждан РФ, что решения принимают политики, а не чиновники...а политику лучше пусть своя помойка реальная, но суверенная...

Вы сейчас играете не только словами, но вообще опасно с терминами. У Вас получается, что чиновник не политик, а политик - не чиновник. По факту оба утверждения ложны.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
и  второе, все даже самые тупые чиновники понимают, что прибыль и гарантии никто в этом мире не даёт...

Оставлю здесь всего одну фамилию - Ельцин!

Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
новые хозяева если и придут, то тут же будут менять весь менеджмент от среднего до высшего...просто потому что этот нынешний не годен для системы "новых хозяев" от слова -совсем...

Мог бы оставить здесь название практически любой европейской страны, но я думаю Вы и сами их знаете.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
вот Крым, как пример...местных будут постепенно отодвигать, как потенциально не благонадёжных...

Это совсем другая игра! Тут такая игра, как в Абхазии... Игра называется - работаем только с пальцем, кто выше локтя начнет кусать, тот выбывает из игры.
А вот Европейская игра она совсем другая - бери себе хоть всё, что мы даем тебе и твоей стране, НО - из своей страны, а не от себя лично, отдай нам именно то и только то, что нам нужно!

Крым пока в такие игры не играет, ему бы более простые правила изучить...

Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
у РФ уже были попытки присоединится "и к красивым, и к умным"...типо попасть "под просвещённое внешнее управление"...

Почему Вы о текущих процессах говорите в прошлом числе? У нас сейчас это используется в России на полную катушку и в просвещении, и в образовании, и в разработках, и даже в идеологии.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №7
если наши чиновники и дальше будут демонстрировать такой же уровень "компетенций", то никто их содержать не будет...

Ой... А у меня в поле зрения пример подогревается, когда два человека, один из которых ну просто ничего не делал, занимая ТОПовую должность на одном предприятии, второй подводит к разорению второе предприятие - идут на повышение!!!! А ещё одного, присматривают в генеральные, из позиций - "он безобидный, мешать не будет, возражать тоже"...

Ай такие вон уж и самим то как нужны, а уж при внешнем то управление - да какое счастье таких заполучить, по сути, за сущие гроши...
+1
Сообщить
№9
Удалено / Спам
№10
15.03.2019 15:20
Цитата, q
У Вас получается, что чиновник не политик, а политик - не чиновник. По факту оба утверждения ложны.
ну как это?...я вот с этим не согласен...другое дело, что у нас на чиновничьи должности назначают по принципу личной преданности...и поэтому, как бы кажется, что политик и чиновник един в одном лице...но это только для топов сколько то реально...да и то...идейных там нет...плюс у нас олигархическая структура...она во главе пирамиды нашей власти...а вот олигархи точно не захотят прощаться с суверенитетом...это гарантия неприкосновенности их личной собственности...они последний оплот суверенитета национального...им экономический национализм ещё хоть сколько то нужен...они экономический базис...а им схема лечь что под запад, что под восток...неприемлема..
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Оставлю здесь всего одну фамилию - Ельцин!
и чего это пример?...что никто никому ничего не может и не хочет гарантировать...даже самому Ельцину...и уже точно, всему окружению...неадекватны условиям -уступите другим...поделился тот же запад прибылями, или гарантии дал?...ну сколько смогли украсть, ну поддержите в руках...а потом всё равно всё западному капиталу отойдёт...а уже про гарантии и вообще речи нет...какие могут быть гарантии туземцам?
Цитата, q
Мог бы оставить здесь название практически любой европейской страны, но я думаю Вы и сами их знаете.
так если бы нам предлагали вступить в ЕС, то тогда ваш вариант, конечно, был бы очень даже реален...конечно, для любого чиновника или политика из Европы есть перспектива вырасти в евробюрократа или в европолитика...выйти на куда как более высокую должность, по сравнению с нац. уровнем...ну это для восточноевропейских стран...а для РФ то этот вариант закрыт...нас в ЕС не возьмут...так что любая европейская страна мало подходит для нашего случая, в качестве примера...

западноевропейские элиты и чиновники успешны в этом мире...как бы компетентны...их то никто менять не собирается...у них успешный проект, они его масштабируют...РФ они включать не собираются, собственно...и наши политики и чиновники им не нужны...зачем?...
Цитата, q
А вот Европейская игра она совсем другая - бери себе хоть всё, что мы даем тебе и твоей стране, НО - из своей страны, а не от себя лично, отдай нам именно то и только то, что нам нужно!
такие правила игры для участников ЕС...нас туда никогда не примут...никаких лучших перспектив, по сравнению с национальными, для наших чиновников и политиков ни ЕС, ни Китай не предлагает...нет такого выбора в реальности, как Вы его описываете...

ни прибылей, ни гарантий не подарят никому...смысла в этом нет...

Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Почему Вы о текущих процессах говорите в прошлом числе? У нас сейчас это используется в России на полную катушку и в просвещении, и в образовании, и в разработках, и даже в идеологии.
ну я немножко про другое...пытались наши элиты(политики+чиновники) компенсировать свои слабости за счёт присоединения к более успешным интеграционным проектам...И РФ присоединилась бы, если бы ЕС или Китай признало бывшее пространство СССР зоной исключительных российских интересов...

да вот никто не собирается нашим чиновникам и политикам предоставлять...не признают просто претензии, ни на прибыли, ни на гарантии...гарантированный кусок не хотят отдать...а на слово теперь верят только те, у кого никакого выбора нет...а нет вариантов если, то зачем с такими чем то делиться, и что то им гарантировать?

Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
Ай такие вон уж и самим то как нужны, а уж при внешнем то управление - да какое счастье таких заполучить, по сути, за сущие гроши...
смотря что понимать под внешним управлением...по таким раскладам зачем кому то ещё и прибылью с такими делиться, да ещё и гарантии давать?...

если внешнее управление подразумевает уничтожение страны, то зачем внешним игрокам что то делать, когда местные и так справляются...

а управлять своими(внешними), более успешными проектами, местные аборигены без надобности...уровень компетенций низкий...
0
Сообщить
№11
15.03.2019 16:02
Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
а вот олигархи точно не захотят прощаться с суверенитетом...это гарантия неприкосновенности их личной собственности...

Поздно. Олигархи уже попрощались с личным суверинитетом, когда "свои" деньги положили в банк - вообще вот не важно в какой, в России или за рубежом. Теперь они все Мадуро...

Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
.что никто никому ничего не может и не хочет гарантировать...даже самому Ельцину...

Всё, что ему гарантировали - безопасность и неприкосновенность, всё блюдется и блюлось. Даже после его смерти - гарантии работают и распространились на его близких.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
так если бы нам предлагали вступить в ЕС, то тогда ваш вариант, конечно, был бы очень даже реален...

Причем здесь вообще ЕС - я говорил о взаимоотношениях, точнее сношении США Европы.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
такие правила игры для участников ЕС...

Да нет, как раз. Для участников ЕС чуток другие правила и там есть, в том числе и национальные интересы. Эти национальные интересы распределены неравномерно и с приоритетами, НО - это не скупка политиков с высасыванием экономики в чужих нац. интересах за счет нации скупленных политиков.

Цитата, А.С.Б. сообщ. №10
смотря что понимать под внешним управлением...по таким раскладам зачем кому то ещё и прибылью с такими делиться, да ещё и гарантии давать?...

Хотя бы затем, чтобы не получать в каждой новой стране гражданскую войну. Полагаю они уже посчитали, что нескольких сотен миллиардов хватит на скупку всех и вся, а на восстановление и утихомирование гражданской войны уйдет куда больше, и ещё неизвестно, сколько от населения останется - кому эта разруха нужна то будет, после такого...
0
Сообщить
№12
15.03.2019 16:33
Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Поздно. Олигархи уже попрощались с личным суверинитетом, когда "свои" деньги положили в банк - вообще вот не важно в какой, в России или за рубежом. Теперь они все Мадуро...
я и с этим не согласен..."камазы денег" под угрозой в забугорных банках, не у олигархов, а у вороватых чиновников...у олигархов никаких особых денег в банках нет...всё в деле...их состояния оцениваются по стоимости активов, нал же они не копят на западных счетах...там же копейки...

у олигархов главное активы...для защиты которых нужно им государстово( в идеале, сильное и национальное)...тут даже аморфное ЕС не годится...
Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Всё, что ему гарантировали - безопасность и неприкосновенность, всё блюдется и блюлось.
Гарантии ему были выданы на нац. уровне...Западу то всё равно что там с туземным князьком будет...
Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Да нет, как раз. Для участников ЕС чуток другие правила и там есть, в том числе и национальные интересы. Эти национальные интересы распределены неравномерно и с приоритетами, НО - это не скупка политиков с высасыванием экономики в чужих нац. интересах за счет нации скупленных политиков.
я с этим не согласен...суверенитет возможен только на сильном экономическом базисе...эти самые "нац. интересы" это по сути интересы крупного национального бизнеса...есть ядро ЕС, Германия да Франция...у них есть нац. интересы, потому как и крупный бизнес есть...а вот у восточноевропейских членов, по сути, таких интересов нет...они обслуживают нац. интересы США, к примеру...или "Газпрома" нашего...ну за малую мзду...

для РФ это не вариант, такие сравнения...пока есть нефть и газ...есть источники для формирования крупных потоков ликвидности...будут и у нас "нац.интересы"...и сидеть на таких потоках привлекательнее для нашей элиты...ничего привлекательнее внешние игроки не предлагают...да и предложить не могут...

Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Хотя бы затем, чтобы не получать в каждой новой стране гражданскую войну.
ну вот пример Украины это не подтверждает...если аборигены сошли с ума...то это их проблемы...никто насильно учить уму разуму не будет...

Цитата, Андрей Л. сообщ. №11
Полагаю они уже посчитали, что нескольких сотен миллиардов хватит на скупку всех и вся, а на восстановление и утихомирование гражданской войны уйдет куда больше, и ещё неизвестно, сколько от населения останется - кому эта разруха нужна то будет, после такого...
))...вот в этом и проблема..."несколько сот миллиардов" могут взять местные чиновники, если кто то им заплатит(хотя таких энтузиастов не видно)...и ничего не делать взамен...могут и до коллапса довести...и легко...и таких примеров полно...деньги все охотно берут, но ничего не меняют...

в том то и проблема...если надо внедрять другие практики в управление, то легче всего просто заменить  управленцев, на более компетентных и правильно отформатированных...
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"