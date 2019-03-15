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15.03.2019
Российская газета

Северный флот прикрыл Арктику с воздуха

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Источник изображения: rg.ru

Северный флот прикроет Арктические регионы с воздуха. Здесь уверенно и активно действует авиация Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Арктику на регулярной основе патрулируют дальние противолодочные самолеты. В Тикси готов к заселению новый блочно-модульный военный городок - в нем разместят новое соединение ПВО.

- Безопасность России в Арктике - это приоритетная задача Северного флота, - сказал командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов. Его слова приводит пресс-служба флота. - И арктической подготовке придается особое внимание. Это касается и морской авиации, и подводных сил, как стратегического, так и общего назначения. Уже выполнено семь походов по трассе Северного морского пути, прошли уникальные высадки морского десанта на необорудованное побережье материка и островов от архипелага Земля Франца-Иосифа на Западе до Берингова пролива на Востоке.

Для успешного выполнения боевых задач в Арктике Северный флот получает современную технику, в том числе и ту, которая раньше не эскплуатировалась в Вооруженных силах. Это прежде всего ледокол "Илья Муромец". Главную базу флота пополнили два новых корабля: фрегат "Адмирал Горшков" и большой десантный корабль "Иван Грен".

По словам адмирала Николая Евменова, Сверный флот в ближайшее время пополнится кораблями модернизированных проектов "Борей" и "Ясень". Они уже проходят испытания в Белом море. Речь идет о ракетном подводном крейсере стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевом подводном крейсере "Казань".


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Князь Владимир
Проекты
11711
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22350
955 Борей
Арктика
СФ
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