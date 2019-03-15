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15.03.2019
ТАСС

Почти 40 новейших боевых машин десанта поступили в псковское соединение ВДВ

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БТР-МДМ бездорожье не помеха
БТР-МДМ бездорожье не помеха.
Источник изображения: http://www.tplants.com/

Парк боевой техники десантно-штурмового полка 76-й дивизии пополнили БМД-4М и БТР-МДМ

ПСКОВ, 14 марта. /ТАСС/. Гвардейское псковское соединение ВДВ получило в четверг 39 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства обороны РФ.

"На территории десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове состоялась торжественная церемония передачи батальонного комплекта новейших образцов военной техники. В соответствии с государственной программой вооружения в соединение поступил батальонный комплект боевых машин нового поколения БМД-4М, в который входит 31 единица БМД-4М и восемь БТР-МДМ "Ракушка", - отмечается в сообщении.

Передача техники прошла под руководством заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по материально- техническому обеспечению генерал-майора Наримана Тимергазина. "Реализация заданий государственного оборонного заказа позволила повысить долю современных новых и модернизированных образцов бронетанкового вооружения и техники почти в 3,5 раза, в том числе бронетанковым вооружением и техникой в 2,4 раза. В настоящее время в войска ВДВ поставлены и приняты на вооружение пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ. В 2019 году в парашютно-десантные и десантно-штурмовые подразделения поступит два батальонных комплекта. Доля современных образцов вооружения и техники в войсках при этом возрастет и составит около 68%", - сказал он на церемонии.

Кроме того, по словам заместителя командующего ВДВ, Воздушно-десантные войска и в дальнейшем будут играть значимую роль в системе военной безопасности России. По мнению Тимергазина, они должны быть готовы к решению новых многоплановых задач, существенно отличающихся от тех, которые стояли перед ними 10-15 лет назад. Генерал также подчеркнул, что оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ и сокращает сроки приведения их в боевую готовность.

БМД-4М и "Ракушка"

БМД-4М - это новейшие скоростные плавающие гусеничные машины, оснащенные современными высокотехнологичными системами вооружения. Основное вооружение БМД-4М включает в себя 100-миллиметровое орудие с боекомплектом на 34 осколочно-фугасных снаряда и четыре управляемые ракеты "Аркан", 30-миллиметровую автоматическую пушку с боекомплектом в 500 снарядов различного назначения, а также пулемет с калибром в 7,62 мм.

БТР-МДМ "Ракушка" - российский десантируемый бронетранспортер, созданный на Волгоградском тракторном заводе. Машина обладает массой в 13,2 тонны и вооружена двумя пулеметами. Экипаж состоит из двух человек, а число десантируемых бойцов достигает 13 человек. "Ракушка" предназначена для перевозки личного состава (десанта), боеприпасов, запасных частей, горюче-смазочных материалов в подразделениях ВДВ и морской пехоты.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Компании
ВГТЗ
Минoбороны РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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