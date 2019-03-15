В НАТО заявили, что в Варшавский договор страны загонялись насильно

Страны Центральной и Восточной Европы, ранее состоявшие в Организации Варшавского договора, были вынуждены присоединиться к договору под давлением Советского Союза, тогда как в НАТО и ЕС они вступили добровольно, заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер, выступая в Праге на мероприятии, посвященном 15-й и 20-й годовщинам вступления стран Вышеградской группы в альянс.

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В своей речи Гетемюллер, выступая перед президентами Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, заявила, что страны Центральной и Восточной Европы, после десятилетий угнетения в составе Организации Варшавского договора, были полны решимости построить более свободное и процветающее будущее для своих граждан и по свой воле присоединились к НАТО и Европейскому союзу.

В то время как страны Центральной и Восточной Европы заставили присоединиться к Варшавскому договору, эти же страны добровольно стремились к членству в НАТО

- подчеркнула она.

Кроме того, Гетемюллер рассказала про сегодняшние проблемы НАТО, особенно подчеркнув "нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а также СНВ-3".

Варшавский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи был подписан в 1955 году между Албанией, Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей, Румынией, СССР и Чехословакией в ответ на создание НАТО и включение в этот блок Западной Германии. Договор просуществовал 36 лет и прекратил свое действие в 1991 году, когда было принято решение об упразднении военных структур договора и полном прекращении его действия.