"Калашников" в 2019г поставит Росгвардии более 240 снайперских винтовок СВД

Ижевск. 14 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") заключит с Росгвардией контракт на поставку 247 снайперских винтовок Драгунова (СВД), следует из документации о закупке у единственного поставщика, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Стоимость контракта составляет 21,2 млн рублей, винтовки должны быть поставлены до 1 октября текущего года включительно.

Вместимость магазина у винтовки - 10 патронов калибра 7,62, режим стрельбы - одиночный. Прицельная дальность с оптическим прицелом 1,3 км. Масса винтовки без штык-ножа, с оптическим прицелом - 4,7 кг.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, мотоциклы, станки и инструмент.