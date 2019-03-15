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15.03.2019
Интерфакс-АВН

Странам СНГ необходимо укрепить военное сотрудничество для борьбы с терроризмом - начальник Генштаба РФ

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о необходимости ВС стран СНГ укрепить сотрудничество для совместного противостояния международному терроризму и военным угрозам.

"Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействии международному терроризму и иным вызовам военного характера", - заявил В.Герасимов на заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ.

По его словам, комитет начальников штабов, учитывая современные вызовы и угрозы, последовательно выстраивает практическое взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества, а совместные мероприятия охватывают наиболее важные направления оперативной и боевой подготовки.

"Совместными усилиями удалось выйти на новый уровень сотрудничества по таким направлениям, как противовоздушная оборона, применение беспилотной авиации, инженерное обеспечение войск, РХБ-защита, подготовка кадров", - сказал В.Герасимов.

"В интересах национальных Вооруженных сил развиваются объединенные системы военного назначения, апробируются новые формы сотрудничества, системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Он подчеркнул, что сохраняются общий вектор и динамика развития отношений стран СНГ в военной сфере, а традиционная линейка совместных мероприятий обновляется и расширяется, что говорит о новых возможностях и перспективах.

"При этом нас объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. Сегодня для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями", - заключил В.Герасимов.

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