"Роскосмос" и NASA обсудили судьбу МКС

Гендиректор российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и замглавы NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер обсудили сотрудничество между Россией и США по космическим программам, включая совместную работу по проекту Международной космической станции (МКС). Об этом 14 марта сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

"Беседа была вчера. Говорили о будущем МКС, о дальнейших планах сотрудничества и о том, что группы NASA и "Роскосмоса" продолжают работать, обсуждать дальнейшее сотрудничество и оперативные вопросы сегодняшнего дня", — цитирует пресс-службу российской компании ТАСС.

Уточняется, что обе организации по вопросу дальнейшей судьбы МКС друг друга "слышат и понимают", однако конкретных дат по продлению или непродлению эксплуатации космической станции нет. Эта тема находится на стадии обсуждения, уточнили в "Роскосмосе".

МКС была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, в 2000 году на станцию заселились первые космонавты. С тех пор она является непрерывно обитаемой. В настоящий момент участниками проекта являются 14 государств, включая Россию, США, Канаду, Японию и др. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.

26 сентября 2018 года сообщалось, что корпорация "Энергия" отправит к Международной космической станции 17 пилотируемых кораблей "Союз МС" до завершения эксплуатации МКС.