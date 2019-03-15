ЦАМТО, 14 марта. В населенном пункте Лак Сао (провинция Боликхамсай, Лаос) 14 марта состоялась передача новейших российских средств поиска взрывоопасных предметов (ВОП) и защиты сапера специалистам инженерных войск Народной армии Лаоса.

Представители Международного противоминного центра Вооруженных Сил Российской Федерации за время выполнения задач по гуманитарному разминированию в Лаосской Республике обучили для работы на российских средствах поиска 19 военнослужащих.

В месте размещения отряда разминирования был создан филиал центра, в котором были оборудованы классы подготовки лаосских военнослужащих. Под руководством преподавателей противоминного центра осуществлялась теоретическая подготовка и изучение материальной части российских средств поиска ВОП и защиты сапера. Практическое применение проводилось на местности совместно с российскими саперами.

Лаосской стороне передана широкая линейка миноискателей, работа которых основана на различных физических принципах обнаружения ВОП.

В октябре прошлого года в целях выполнения решения президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосской Народно-Демократической Республике для оказания содействия в разминировании территории данной страны был сформирован отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.