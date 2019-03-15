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15.03.2019
ЦАМТО

Истребитель Су-57: инновационные решения ЦАГИ

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Су-57 в Сирии
Истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 14 марта. В начале 2010 года в воздух впервые поднялся опытный образец самолета Т-50. Российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П.О.Сухого в рамках проекта "ПАК ФА", в настоящее время носит название Су-57.

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е.Жуковского новый летательный аппарат начал разрабатываться в рамках научно-исследовательских работ в 1999 году. Специалистам ведущего центра авиационной науки совместно с ОКБ Сухого предстояло создать истребитель с целым рядом уникальных особенностей, имеющий свойства, реализация которых взаимно противоречива. Необходимо было разработать авиационный комплекс, наделенный функциями истребителя, перехватчика и ударного самолета. Высокая боевая эффективность ПАК ФА должна обеспечиваться техническими решениями в области аэродинамической компоновки, устойчивости и управляемости, систем управления, силовой установки, радиолокационной и инфракрасной заметности, бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения.

Совместно с сотрудниками ОКБ Сухого ученые ЦАГИ разработали аэродинамический облик самолета, отвечающий требованиям, предъявляемым к истребителю пятого поколения. Был создан не имеющий мировых аналогов регулируемый малозаметный воздухозаборник, который обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах полета. Специалисты института отработали системы управления для маневренного самолета, статически неустойчивого в боковом и продольном каналах управления. Обеспечение прочности конструкции планера с широким применением новых и композиционных материалов – еще одна непростая задача, которую ученые ЦАГИ успешно решили. В результате были соблюдены требования к весовым параметрам конструкции авиационного комплекса, весовому совершенству самолета. В сжатые сроки проведены работы в областях обеспечения безопасности от флаттера, аэроупругости конструкции и шимми колес.

Специалисты института провели уникальные расчетные исследования компоновки истребителя. В аэродинамических трубах ЦАГИ были исследованы 28 различных моделей самолета; общее число испытаний превысило 32 тыс. Успешно выполнены испытания новых материалов и элементов конструкции.

После первого полета опытного экземпляра исследования по доработке летной машины продолжились. Так, в течение последующих девяти лет в ЦАГИ уточнялись аэродинамические характеристики комплекса, сопоставлялись с результатами летных испытаний, отрабатывалась безопасность применения нового авиационного вооружения. В процессе подготовки и проведения летных испытаний проводились частотные испытания всех созданных для этого самолетов, сообщает пресс-служба ФГУП "ЦАГИ".

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ЦАГИ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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