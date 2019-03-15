Войти
15.03.2019
ЦАМТО

На российскую военную базу в Таджикистане поступили новейшие комплексы с БЛА "Элерон"

689
0
+2
БПЛА "Леер-3"
Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник изображения: РИА Новости/Павел Лисицын

ЦАМТО, 14 марта. В формируемый батальон беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Таджикистане поступили пять новейших комплексов "Элерон".

Батальон беспилотной авиации в соединении сформируют к июню текущего года. В составе нового подразделения будут роты с БЛА малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с БЛА "Орлан-10", "Леер-3" "Элерон", "Гранат" и "Тахион".

В настоящее время расчеты комплексов проходят обучение согласно планам учебно-боевой подготовки, совершенствуют навыки управления и получения информации с применением уже имеющихся на вооружении моделей БЛА.

Также в состав батальона войдет отряд с БЛА большой дальности, оснащенный комплексом "Форпост". Этот аппарат может развивать скорость до 200 км/ч, а радиус его действия составляет 250 км.

Наличие на военной базе подразделения беспилотной авиации повысит ее боевые возможности в области разведки, корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Форпост БЛА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
16.01.2019
Батальон беспилотной авиации сформируют на российской военной базе в Таджикистане
15.01.2019
Российскую военную базу в Таджикистане усилят батальоном беспилотной авиации
05.09.2018
"Танковая карусель" и утка по-пекински
30.05.2018
Снова Афганистан?
01.06.2016
«Форпост» принят
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"