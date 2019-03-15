На российскую военную базу в Таджикистане поступили новейшие комплексы с БЛА "Элерон"

Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.

ЦАМТО, 14 марта. В формируемый батальон беспилотных летательных аппаратов (БЛА) российской военной базы в Таджикистане поступили пять новейших комплексов "Элерон".

Батальон беспилотной авиации в соединении сформируют к июню текущего года. В составе нового подразделения будут роты с БЛА малой и ближней дальности, вооруженные комплексами с БЛА "Орлан-10", "Леер-3" "Элерон", "Гранат" и "Тахион".

В настоящее время расчеты комплексов проходят обучение согласно планам учебно-боевой подготовки, совершенствуют навыки управления и получения информации с применением уже имеющихся на вооружении моделей БЛА.

Также в состав батальона войдет отряд с БЛА большой дальности, оснащенный комплексом "Форпост". Этот аппарат может развивать скорость до 200 км/ч, а радиус его действия составляет 250 км.

Наличие на военной базе подразделения беспилотной авиации повысит ее боевые возможности в области разведки, корректировки огня артиллерийских и танковых подразделений.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.