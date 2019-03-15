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15.03.2019
ЦАМТО

В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

ЦАМТО, 14 марта. Современный комплекс радиоэлектронной борьбы 1Л262 "Ртуть-БМ" впервые поступил на вооружение мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области.

Боевая машина "Ртуть-БМ" предназначена для защиты живой силы и техники, прикрытия районов сосредоточения войск, отдельных стационарных и подвижных объектов, способна осуществлять нейтрализацию снарядов, оснащенных радиовзрывателями, на территории площадью до 50 га.

При необходимости комплекс можно использовать для глушения частот, на которых противник ведет радиосвязь. Она базируется на бронированном гусеничном шасси МТ-ЛБ, благодаря чему имеет достаточно высокие характеристики подвижности.

Боевой расчет – два человека, а время развертывания комплекса не превышает 10 мин.

Соединения и воинские части 41-й общевойсковой армии входят в состав Центрального военного округа и дислоцированы на территории 5 субъектов Российской Федерации: Новосибирская, Омская, Кемеровская, Иркутская области, Алтайский край и Республика Тыва, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Россия
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1 комментарий
№1
15.03.2019 14:22
Кто-нибудь ведёт реестр разновидностей средств РЭБ? Там уже наверное под сотню (или больше?) наименований. Как же начальство с этим управляется?)))
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