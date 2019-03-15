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15.03.2019
ТАСС

Рогозин обсудил с замглавы NASA будущее МКС и дальнейшее сотрудничество

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Как уточнили в Роскосмосе, стороны друг друга "слышат и понимают" по вопросу дальнейшей судьбы Международной космической станции, но точных дат по продлению или непродлению ее эксплуатации пока нет

БАЙКОНУР /Казахстан/, 14 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер обсудили сотрудничество между странами по космическим программам, в том числе дальнейшую судьбу Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации в четверг.

"Беседа была вчера. Говорили о будущем МКС, о дальнейших планах сотрудничества и о том, что группы NASA и Роскосмоса продолжают работать, обсуждать дальнейшее сотрудничество и оперативные вопросы сегодняшнего дня", - отметили в пресс-службе.

В госкорпорации уточнили, что организации друг друга "слышат и понимают" по вопросу дальнейшей судьбы МКС, но точных дат по продлению или непродлению эксплуатации станции пока нет, поскольку "все находится в стадии обсуждения".

Срок эксплуатации Международной космической станции истекает в 2024 году. Сейчас участниками проекта МКС являются 14 стран, в том числе Россия, США, Япония, Канада и другие.

Рогозин и Герстенмайер будут наблюдать в четверг в 22:14 мск пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ". Она выведет на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-12" с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтами NASA Ником Хейгом и Кристиной Кох. Стыковка аппарата с МКС должна состояться 15 марта в 04:07 мск.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Канада
Россия
США
Япония
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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