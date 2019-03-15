Войти
15.03.2019
Известия.ru

Эксплуатация всех самолетов Boeing 737 Max прекращена

538
0
0
Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Эксплуатация всех самолетов семейства Boeing 737 Max временно прекращена. Все лайнеры данной модели сейчас находятся в аэропортах. Об этом сообщил портал Flightradar24.

A live look at the global airborne #737MAX fleet.

Our updated post on the ground of the MAX fleet, including the full text of the FAA notice issued earlier today: https://t.co/CaLwcGTAur pic.twitter.com/efdyHwQc2d

— Flightradar24 (@flightradar24) March 14, 2019

14 марта в 6:30 по московскому времени последний самолет этого семейства, находившийся в небе, вернулся из Сан-Франциско и сел в канадском аэропорту Галифакс, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что от полетов временно отстранены не только самолеты Boeing 737 Max 8, которые ранее разбились в Эфиопии и Индонезии, но также и модели 7, 9 и 10.


10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Бортовой самописец найден, причины трагедии устанавливаются.

После ЧП полеты самолетов этого типа запретили Евросоюз, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались почти 30 авиакомпаний по всему миру, в том числе российская S7.

13 марта президент США Дональд Трамп также поручил Федеральному управлению гражданской авиации незамедлительно приостановить полеты на лайнерах Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Грузия
Индонезия
Канада
Китай
Малайзия
Оман
Россия
Сингапуp
США
Турция
Франция
Эфиопия
Южная Корея
Продукция
Boeing-737
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
30.01.2013
Коррупция в оборонном секторе стоит миру $20 млрд
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"