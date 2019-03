Эксплуатация всех самолетов Boeing 737 Max прекращена

Эксплуатация всех самолетов семейства Boeing 737 Max временно прекращена. Все лайнеры данной модели сейчас находятся в аэропортах. Об этом сообщил портал Flightradar24.

A live look at the global airborne #737MAX fleet.

Our updated post on the ground of the MAX fleet, including the full text of the FAA notice issued earlier today: https://t.co/CaLwcGTAur pic.twitter.com/efdyHwQc2d

— Flightradar24 (@flightradar24) March 14, 2019

14 марта в 6:30 по московскому времени последний самолет этого семейства, находившийся в небе, вернулся из Сан-Франциско и сел в канадском аэропорту Галифакс, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что от полетов временно отстранены не только самолеты Boeing 737 Max 8, которые ранее разбились в Эфиопии и Индонезии, но также и модели 7, 9 и 10.

10 марта самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии. Погибли 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Бортовой самописец найден, причины трагедии устанавливаются.

После ЧП полеты самолетов этого типа запретили Евросоюз, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия. От использования лайнеров отказались почти 30 авиакомпаний по всему миру, в том числе российская S7.

13 марта президент США Дональд Трамп также поручил Федеральному управлению гражданской авиации незамедлительно приостановить полеты на лайнерах Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.