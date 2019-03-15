Войти
15.03.2019
Военно-промышленный курьер

Что интересует Пентагон в небе Забайкалья

593
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Военный самолет США вновь пролетел над Иркутском и Читой.

Наблюдательный полет над российской территорией совершил американский военный самолет. Об этом сообщает 14 марта мониторинговый ресурс PlaneRadar.

В 6:35 мск полет Boeing OC-135B Open Skies зафиксировал в своей зоне действия приемник в Чите. В 9:35 мск самолет попал в зону действия приемника в Иркутске.

"Совершает запланированный полёт на востоке России", - говорится в сообщении.

Полет военного самолета США проходит в рамках Договора по открытому небу. За последнее время наблюдательные полеты в Забайкалье проводились трижды: 23 и 25 февраля и 11 марта. 

Российские эксперты полагают, что интерес американской стороны вызывает расположенная в районе Читы ракетная бригада.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Компании
Boeing
Похожие новости
18.02.2019
Одним глазком: Минобороны подсчитало шпионов у границ
21.01.2019
Анализ просчетов ведущих мировых спецслужб
04.07.2018
Русские летают чаще! В США жалуются на частые поломки самолетов-разведчиков
11.12.2017
США - Россия: шпионы догоняют разведчиков
27.12.2016
Тришкин кафтан десантного флота
14.06.2007
Организаторы авиасалона МАКС-2007 ожидают увеличение числа зарубежных участников, по сравнению с предыдущей выставкой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"