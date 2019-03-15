Что интересует Пентагон в небе Забайкалья

Военный самолет США вновь пролетел над Иркутском и Читой.

Наблюдательный полет над российской территорией совершил американский военный самолет. Об этом сообщает 14 марта мониторинговый ресурс PlaneRadar.

В 6:35 мск полет Boeing OC-135B Open Skies зафиксировал в своей зоне действия приемник в Чите. В 9:35 мск самолет попал в зону действия приемника в Иркутске.

"Совершает запланированный полёт на востоке России", - говорится в сообщении.

Полет военного самолета США проходит в рамках Договора по открытому небу. За последнее время наблюдательные полеты в Забайкалье проводились трижды: 23 и 25 февраля и 11 марта.

Российские эксперты полагают, что интерес американской стороны вызывает расположенная в районе Читы ракетная бригада.