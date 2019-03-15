Космические потери: нардеп назвал число убитых в Донбассе

В Раде заявили о "космических" потерях украинской армии в Донбассе

Потери Вооруженных сил Украины в донбасском конфликте являются "космическими" для современных войн, заявил нардеп Андрей Билецкий. Лидер украинского "Национального корпуса" подчеркнул, что с момента заключения вторых Минских соглашений ВСУ и нацбаты потеряли более 1 тыс. убитыми, "не считая погибших в результате инсультов и самоубийств".

Украина несет в Донбассе беспрецедентные для современных военных конфликтов потери. Об этом заявил депутат Верховной Рады, глава украинского националистического "Национального корпуса" Андрей Билецкий в интервью изданию "Апостроф".

"Мы уже после "Минска-2" потеряли более тысячи человек, это именно убитых, не считая погибших в результате ранений, инсультов, самоубийств. Наши потери - это космические цифры для современных войн", - убежден нардеп.

Билецкий подчеркнул, что власти Украины не предпринимают реальных усилий в деле "освобождения" Донбасса. "[Киеву] лучше виртуальными рассказами о своих достижениях перебивать эту тему, чем объяснять, почему на пятый год войны не продвинулись никуда", - передает его слова НСН.

Кроме того, глава "Нацкорпуса" обвинил украинских оппозиционеров в "откровенно ватном дискурсе" и выразил надежду на создание украинского национального государства "после Кучмы".

По словам Билецкого, необходимо "уничтожать силу России, вызвать там анархию, возможно, гражданскую войну, войну на Кавказе, социальный кризис".

"В момент такого кризиса проводить по "хорватскому сценарию" короткую молниеносную наступательную операцию, которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии. Но для начала надо ослабить врага, а потом уже возможна короткая военная операция", - добавил украинский нардеп, командир националистического полка "Азов".

В 2014 году британская газета The Telegraph передала, что Билецкий охарактеризовал "историческую миссию украинской нации" как необходимость "возглавить белые расы мира в финальном крестовом походе за их выживание против возглавляемых семитами унтерменшей".

Потери украинских силовиков с начала "антитеррористической операции" в Донбассе в 2014 году составили около 3,8 тыс. погибшими, сообщил еще в конце апреля 2018 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По меньшей мере 554 [военнослужащих] покончили с собой", - отметил глава военной прокуратуры. Кроме того, около 8,5 тыс. украинских военных были ранены.

"Откровенно говоря, я догадывался, что результаты будут не блестящими, но точно не ожидал, что на самом деле все настолько плохо", - посетовал Матиос.

"За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай - болезни, 318 - ДТП, 177 - несчастные случаи, 175 - отравление (алкоголем, наркотиками), 172 - неосторожное обращение с оружием, 101 - нарушение мер безопасности, 228 - убийства, 615 - самоубийства", - уточнял Матиос полгода спустя, в конце октября 2018.

При этом он отмечал, что только треть самоубийств была совершена в зоне боевых действий. Остальные, по его данным, были совершены после отхода солдат в пункты постоянной дислокации военных на восстановление. Он подчеркнул, что это "страшная проблема и большая трагедия".

Во многом, считает прокурор, проблема самоубийств стоит так остро из-за недостатка психологов: на 250 тыс. украинских военнослужащих приходится только 632 психолога, многие из которых при этом находятся в Главном штабе армии.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после того, как на Украине сменилась власть. Жители региона отказались признавать ее и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В апреле 2014 года киевские власти начали военную операцию против самопровозглашенных республик. По последним данным ООН, в результате этого конфликта погибли более 10 тыс. человек.

Обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе ведется, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, передает ФАН. Представители Украины, России, ОБСЕ, а также ДНР и ЛНР подписали первый Минский протокол в сентябре 2014 года. В феврале 2015 года стороны заключили вторые Минские соглашения, в соответствии с которыми стороны взяли на себя обязательства способствовать постепенной деэскалации конфликта в регионе и установлению там режима прекращения огня.

Однако даже после соглашений о перемирии между сторонами конфликта по-прежнему продолжаются перестрелки. Украинские силовики регулярно обстреливают мирные кварталы Донецка и других городов региона.

Киевские власти называют Россию "страной-агрессором" и регулярно предъявляют обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины. Москва все обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Россия неоднократно заявляла, что не является ни стороной конфликта на Украине, ни субъектом Минских соглашений.

Иван Апулеев