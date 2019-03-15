Войти
15.03.2019
Военное обозрение

В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы

862
2
0

Генерал Кертис Скапаротти, возглавляющий Европейское командование США, в своем отчете Конгрессу заявил, что российское влияние на Балканах в последние месяцы последовательно растёт. В тоже время Скапаротти заверил политических лидеров Соединенных Штатов, что американские вооруженные силы в регионе находятся на "самом высоком уровне готовности" с тех пор, как он принял командование три года назад.

Источник изображения: Пресс-служба НАТО, Пресс-служба Европейского командования США

По мнению командующего, готовность сил США "значительно выше", чем три года назад: он приписывает это как увеличившемуся финансированию, так и изменившемуся фокусу министерства обороны, поскольку теперь готовность сил в европейском регионе является главным приоритетом.

Генерал отметил, что он обеспокоен российской программой военной модернизации. В тоже время, он считает, что силы США и НАТО на восточной границе Европы значительно превосходят по численности российскую армию и последние могут быть быстро разгромлены, если Москва предпримет агрессивное нападение на Балтийский или Балканский регионы.

Служба в непосредственной близости от российских войск возле восточной границы означает, что войска под командованием генерала Скапаротти часто сталкиваются с "очень агрессивными" шагами своих российских коллег.

Временами меня это очень беспокоит

- сказал он.

Генерал не заострял внимания на конкретных российских шагах, кроме подтверждения активности России в Черном море, в ходе которой была продемонстрирована самая большая группировка российских кораблей за последние 15 лет.

Что касается систем вооружения, то Скапаротти повторил свои предыдущие замечания о том, что дальнобойная артиллерия и системы залпового огня, а также системы ПВО и ПРО в регионе являются "основополагающими" для безопасности в Европе.

Источник изображения: Пресс-служба НАТО, Пресс-служба Европейского командования США

Хотя в прошлом году крупномасштабные российские военные учения в Балтийском регионе и вблизи него встревожили США, лидеров ЕС и их союзников, глава Европейского командования заявил тогда Конгрессу, что он больше обеспокоен "вмешательством России на Балканах".

С тех пор его мнение не изменилось.

Меня беспокоят Балканы, и усиление пагубного российского влияния за последний год

- подчеркнул генерал.

Фактически, по мнению Скапаротти, российские "кампании дезинформации и поддержка маргинальных, антиправительственных и антинатовских группировок в некоторых балканских странах" усилились в последние шесть-восемь месяцев.

По мнению генерала ВС США, российское правительство пыталось использовать подобную тактику, чтобы отговорить Черногорию от вступления в НАТО или помешать ей сделать это, однако попытка потерпела неудачу. Те же шаги, уверены в Пентагоне, Россия предпринимает и в Северной Македонии (сменила название под нажимом Греции), которая вскоре может присоединиться к Североатлантическому блоку.

Высокопоставленный военный пояснил, что стабильность на Балканах — это, своего рода, внешний слой, который всегда находится под угрозой. А вмешательство России может привести к тому, что "люди потеряют надежду", и желание вступить в НАТО снизится.

В ходе отчёта по состоянию дел в Европе Скапаротти также отметил, что в обучении украинских военных наметился значительный прогресс: они способны вести бригадную и более высокую подготовку, что, по сравнению с прежними достижениями, когда работа велась на уровне батальонов и ниже, является значительным сдвигом.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Македония
Россия
США
Украина
Черногория
Проекты
NATO
Военные учения
Евросоюз
Похожие новости
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
18.02.2019
НАТО в новых границах
03.10.2018
Стрельба "по-македонски". Как небольшая балканская страна усилит НАТО
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
29.12.2010
Безопасность Европы: итоги 2010 года
2 комментария
№1
15.03.2019 14:38
Цитата, q
Меня беспокоят Балканы, и усиление пагубного российского влияния за последний год
Да, лучше и не расскажешь... - о себе.
0
Сообщить
№2
15.03.2019 16:23
"Меня беспокоят Балканы"
Перепутал он! Не Балканы а гондурас его беспокоит!
Один умный чел на это сказал: "А ты чеши его поменьше!"
Тут тот же случай
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"