В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы

Генерал Кертис Скапаротти, возглавляющий Европейское командование США, в своем отчете Конгрессу заявил, что российское влияние на Балканах в последние месяцы последовательно растёт. В тоже время Скапаротти заверил политических лидеров Соединенных Штатов, что американские вооруженные силы в регионе находятся на "самом высоком уровне готовности" с тех пор, как он принял командование три года назад.

Источник изображения: Пресс-служба НАТО, Пресс-служба Европейского командования США

По мнению командующего, готовность сил США "значительно выше", чем три года назад: он приписывает это как увеличившемуся финансированию, так и изменившемуся фокусу министерства обороны, поскольку теперь готовность сил в европейском регионе является главным приоритетом.

Генерал отметил, что он обеспокоен российской программой военной модернизации. В тоже время, он считает, что силы США и НАТО на восточной границе Европы значительно превосходят по численности российскую армию и последние могут быть быстро разгромлены, если Москва предпримет агрессивное нападение на Балтийский или Балканский регионы.

Служба в непосредственной близости от российских войск возле восточной границы означает, что войска под командованием генерала Скапаротти часто сталкиваются с "очень агрессивными" шагами своих российских коллег.

Временами меня это очень беспокоит

- сказал он.

Генерал не заострял внимания на конкретных российских шагах, кроме подтверждения активности России в Черном море, в ходе которой была продемонстрирована самая большая группировка российских кораблей за последние 15 лет.

Что касается систем вооружения, то Скапаротти повторил свои предыдущие замечания о том, что дальнобойная артиллерия и системы залпового огня, а также системы ПВО и ПРО в регионе являются "основополагающими" для безопасности в Европе.

Источник изображения: Пресс-служба НАТО, Пресс-служба Европейского командования США

Хотя в прошлом году крупномасштабные российские военные учения в Балтийском регионе и вблизи него встревожили США, лидеров ЕС и их союзников, глава Европейского командования заявил тогда Конгрессу, что он больше обеспокоен "вмешательством России на Балканах".

С тех пор его мнение не изменилось.

Меня беспокоят Балканы, и усиление пагубного российского влияния за последний год

- подчеркнул генерал.

Фактически, по мнению Скапаротти, российские "кампании дезинформации и поддержка маргинальных, антиправительственных и антинатовских группировок в некоторых балканских странах" усилились в последние шесть-восемь месяцев.

По мнению генерала ВС США, российское правительство пыталось использовать подобную тактику, чтобы отговорить Черногорию от вступления в НАТО или помешать ей сделать это, однако попытка потерпела неудачу. Те же шаги, уверены в Пентагоне, Россия предпринимает и в Северной Македонии (сменила название под нажимом Греции), которая вскоре может присоединиться к Североатлантическому блоку.

Высокопоставленный военный пояснил, что стабильность на Балканах — это, своего рода, внешний слой, который всегда находится под угрозой. А вмешательство России может привести к тому, что "люди потеряют надежду", и желание вступить в НАТО снизится.

В ходе отчёта по состоянию дел в Европе Скапаротти также отметил, что в обучении украинских военных наметился значительный прогресс: они способны вести бригадную и более высокую подготовку, что, по сравнению с прежними достижениями, когда работа велась на уровне батальонов и ниже, является значительным сдвигом.