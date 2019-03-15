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15.03.2019
Российская газета

Создатели С-400 запатентовали беспилотный перехватчик

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Источник изображения: rg.ru

Федеральная служба по интеллектуальной собственности опубликовала патент на беспилотный летательный аппарат-перехватчик. Авторскими правами на разработку обладает концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Компактный дрон-перехватчик по заказу "Алмаз-Антея" создало студенческое КБ Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом построен по аэродинамической схеме "утка", вооружен автоматическим карабином 12 калибра и способен провести в воздухе до 40 минут.

- Основная цель разработчиков "обычного" беспилотника - добиться качества полета. У нас была задача поднять в небо аппарат с оружием, обеспечив максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели. Схема "Утка" позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс БЛА. Для старта ему не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта - аппарат может взлетать с любой поверхности без дополнительной подготовки, - рассказал Defence.ru руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.

По словам разработчиков, дрон-перехватчик сочетает преимущества самолета и коптера. Управляет им оператор, получающий данные от бортовых телекамер обнаружения, наведения и прицеливания. Под фюзеляжем закреплен гладкоствольный карабин 12 калибра "Вепрь Молот" с электронным спуском и магазином на 10 патронов.

- Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику, - сообщил Трифонов.

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущий российский разработчик средств противовоздушной обороны наземного и морского базирования, радаров обнаружения воздушных и наземных целей, артиллерийской разведки. Среди продукции концерна зенитные комплексы большой дальности С-300, С-400, С-500, самоходные системы ПВО семейств "Бук" и "Тор".


Антон Валагин

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
С-500
Компании
Алмаз-Антей
МАИ
Роспатент
Проекты
БПЛА
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