Создатели С-400 запатентовали беспилотный перехватчик
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности опубликовала патент на беспилотный летательный аппарат-перехватчик. Авторскими правами на разработку обладает концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
Компактный дрон-перехватчик по заказу "Алмаз-Антея" создало студенческое КБ Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом построен по аэродинамической схеме "утка", вооружен автоматическим карабином 12 калибра и способен провести в воздухе до 40 минут.
- Основная цель разработчиков "обычного" беспилотника - добиться качества полета. У нас была задача поднять в небо аппарат с оружием, обеспечив максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели. Схема "Утка" позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс БЛА. Для старта ему не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта - аппарат может взлетать с любой поверхности без дополнительной подготовки, - рассказал Defence.ru руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.
По словам разработчиков, дрон-перехватчик сочетает преимущества самолета и коптера. Управляет им оператор, получающий данные от бортовых телекамер обнаружения, наведения и прицеливания. Под фюзеляжем закреплен гладкоствольный карабин 12 калибра "Вепрь Молот" с электронным спуском и магазином на 10 патронов.
- Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику, - сообщил Трифонов.
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" - ведущий российский разработчик средств противовоздушной обороны наземного и морского базирования, радаров обнаружения воздушных и наземных целей, артиллерийской разведки. Среди продукции концерна зенитные комплексы большой дальности С-300, С-400, С-500, самоходные системы ПВО семейств "Бук" и "Тор".
Антон Валагин
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