Кировские расчеты С-300 проведут боевые пуски на полигоне в Астраханской области

Боевые стрельбы из С-300 выполнят по мишеням, которые имитируют ракеты, выпущенные с разных расстояний

ТАСС, 14 марта. Зенитчики Центрального военного округа, дислоцированные в Кировской области, отправляются на полигон Капустин Яр в Астраханской области, где проведут боевые пуски из систем С-300. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Подразделения в Кировской области были подняты по тревоге. Сейчас продолжается подготовка и отправка железнодорожным способом воинских эшелонов в регион проведения учений - в Астраханскую область. Боевые стрельбы из С-300 будут выполнены по мишеням, имитирующим ракеты, выпущенным с разных расстояний и по разным целям. Зенитчикам также предстоит сдать на оценки ряд нормативов по тактической и специальной подготовке", - говорится в сообщении.

Активная фаза учений пройдет в апреле под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

Система С-300 предназначена для уничтожения воздушных целей на дальности до 300 км, летящих со скоростью до 2,1 тыс. м/с. Бригадный комплект С-300 способен одновременно уничтожить до 24 целей.