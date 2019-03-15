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15.03.2019
Российская газета

Тральщики провели крейсер "Маршал Устинов" по минным полям

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" провел учения на выходе в Баренцево море. Он форсировал условные минные заграждения по протраленному фарватеру.

По информации начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Серги, учения обеспечивали тральщики Кольской флотилии разнородных сил "Ельня" и "Коломна". Экипажи кораблей провели совместное маневрирование и продемонстрировали тактику применения контактных и акустических тралов. Эти тралы предназначены для поиска морских мин в Кольском заливе Баренцева моря.

А "Маршал Устинов" прошел за тралами, выдерживая назначенные курс, скорость и дистанцию. Учения проходили в сложных погодных условиях.

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" введен в эксплуатацию в 1986 году. Водоизмещение - 11280 тонн. Скорость хода - 32 узла, дальность плавания - 7,5 тысячи миль. Экипаж - 476 человек. Несет протоволодочное, минно-торпедное, зенитное, ракетное вооружение. На борту помещается вертолет Ка-27.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-27
Проекты
1164 Атлант
Военные учения
СФ
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