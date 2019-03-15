Войти
15.03.2019
Военное обозрение

ВВС Пакистана испытали "умную" авиабомбу Takbir на фоне трений с Индией

582
0
0

В ВВС Пакистана было осуществлено лётное испытание корректируемой авиационной бомбы. Речь идёт об авиабомбе, которая была сброшена с борта истребителя JF-17, созданного в кооперации между Пакистаном и Китаем. Сообщается, что это бомба Takbir.

Источник изображения: sina.com.cn

Этот "умный" авиационный боеприпас ранее был представлен на нескольких международных выставках.

Дальность планирования авиабомбы после сбрасывания с борта самолёта составляет от 80 до 100 км. Масса боевой части – 250 кг. При этом корректировка бомбы может осуществляться двумя способами. Первый способ: непосредственно с борта самолёта, выступившего носителем. Второй способ: через спутник.

В Пакистане отмечают, что авиабомба "Такбир" способна уничтожать цели без вхождения самолёта в зону действия ПВО противника. Однако 80-100 км для современных систем ПВО явно не назвать "непреодолимым" расстоянием.

Обращает на себя внимание тот факт, что планирующая "умная" авиабомба Takbir была испытана ВВС Пакистана на фоне известного осложнения в приграничных районах и иных военно-политических трений с Индией.

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористов, атаковавших колонну автобусов полиции. 26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в Балакоте (Пакистан) с применением авиабомб SPICE-2000 израильского производства. 27 февраля состоялся воздушный бой, в ходе которого стороны использовали друг против друга ракеты класса "воздух-воздух". ВВС Пакистана удалось сбить МиГ-21 ВВС Индии и взять лётчика в плен. Индия заявила о сбитом F-16 ВВС Пакистана.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Индия
Китай
Пакистан
Продукция
F-16
FC-1
МиГ-21
Похожие новости
22.05.2013
Атака китайского авиапрома
10.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть II)
06.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть I)
12.01.2011
Бросок «Яростного дракона»
03.02.2009
F-16 останется бюджетной альтернативой F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"