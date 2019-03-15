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15.03.2019
Российская газета

Российские очки ночного видения превзошли американские

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Источник изображения: rg.ru

Российские нашлемные пилотажные очки ночного видения типа "ГЕО-ОНВ1" для экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов превзошли по ряду показателей американские. Об этом со ссылкой на представителя Минобороны России сообщает ТАСС.

По словам спикера, сейчас эти пилотажные очки используются для вертолетов марок "Ми" и "Ка", в том числе в Сирии. Российским разработчикам удалось повысить уровень характеристик электронно-оптических преобразователей (ЭОП) и создать ЭОП третьего поколения.

- В настоящее время серийный выпуск ЭОП третьего поколения освоили только две страны, Россия и США, по два предприятия в каждой стране, - уточнил собеседник.

Очки предназначены не для применения вооружения, а для взлета и посадки на неподготовленные площадки и ориентации в пространстве ночью.

В апреле 2016 года в Сирии потерпел крушение вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". В результате авиакатастрофы погибло два человека. Этот случай считают единственной ночной не боевой потерей Ми-28Н.

Экипаж потерял ориентацию в пространстве "в условиях полета темной ночью над безориентирной местностью со сложным рельефом".

Вертолетчики пилотировали в очках ОНВ-1 "Скосок", которые произвели еще в 1990-х годах. После расследования полеты в них запретили, а летные экипажи получили новые очки.


Яна Шамаева

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Ми-28Н
Компании
Минoбороны РФ
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