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15.03.2019
Российская газета

Украинский адмирал признал бесполезность "москитного флота"

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Украинские катера "Никополь" и "Бердянск".
Украинские катера "Никополь" и "Бердянск".
Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

Так называемый "Москитный флот" Украины, основной которого являются речные артиллерийские катера, обладает "практически нулевой" эффективностью с точки зрения противодействия ракетным ударам с воздуха.

Об этом в эфире канала "UA: Крым" заявил экс-главнокомандующий ВМСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук. Он призвал власти страны быть реалистами, ведь Россия с 2014 года заметно укрепила Черноморский флот. В его составе появилось множество кораблей, подводных лодок и авиации, способных нести крылатые ракеты. Это и малые ракетные корабли проектов "Буян-М" и "Каракурт", оснащенные "Калибрами", и дизель-электрические подлодки "Варшавянка" (за прошедшие пять лет состав флота пополнили шесть таких субмарин) и так далее.

Что касается "Москитного флота", то он, как уже писала "РГ", представлен малыми бронированными артиллерийскими катерами, такими как "Бердянск", "Никополь", "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Аккерман". Защитить экипаж они могут разве что от пуль, на вооружении - 30-миллиметровые пушки, автоматические гранатометы и пулеметы. Также имеется управляемый ракетный комплекс "Барьер", он позволяет пробивать до 800 миллиметров брони на дальности в пять километров. Из средств ПВО присутствуют только переносные зенитно ракетные комплексы "Игла".


Алексей Иванов

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Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
Игла ЗРК
Москит
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
58150 Гюрза
877 Палтус
ЧФ
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