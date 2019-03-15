Кембридж готовит информационные операции в интересах МО Великобритании

Британское министерство обороны вербует философов, психологов и теологов для разработки новых методов ведения психологической войны и манипуляции в отношении населения.

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По сообщению независимой газеты студентов Кембриджа Varsity, в университете произошла утечка документов, из которых стало ясно, что высшее учебное заведение является партнером британского оборонного ведомства в новом проекте. На инициативу выделена сумма в 70 миллионов фунтов (91 миллион долларов). В ходе работы специалисты в области искусства, гуманитарных и социальных наук будут разрабатывать новые стратегии в интересах государственной безопасности, в том числе "психологические операции".

Согласно информации, изложенной в документах, военное руководство Великобритании хочет разработать "приемы оказания информационного влияния и пропаганды", которые будут применяться в рамках военных кампаний, а также выстроить "систему коммуникаций и распространения среди населения Великобритании и других стран идеи о высоком уровне благополучия британцев".

В рамках исследования будет проводиться "тестирование, совершенствование и утверждение рабочих концептов, инструментов, технологий и методов, которые позволят анализировать состав аудитории и планировать соответствующую деятельность".

Сотрудник военной научно-технической лаборатории в городе Портон-Даун отметил, что одно из последних исследований лаборатории было посвящено "коммуникациям с зарубежными аудиториями и сдерживанию противников, которые угрожают интересам Соединенного Королевства". По его словам, "все исследования лаборатории отвечают этическим и правовым нормам".

В проекте примут участие несколько десятков специалистов, в том числе архитекторов, психиатров, нейробиологов и социологов. Возглавит проект профессор Стивен Коннор, директор Центра исследований в области искусства, социальных и гуманитарных наук Кембриджа (CRASSH).

Руководство университета одобрило участие в этом проекте в июне 2018 года. По словам представителей руководства, в прошлом Кембридж не раз критиковали за отказ участвовать в подобных инициативах. По их мнению, проект позволит университету оказывать влияние на оборонные исследования и политические решения.

Деканы факультетов поддержали идею участия в проекте. В утекших документах высказывается мнение, что это может быть связано с финансированием, которое многим отделениям университета не так легко получить. В частности, гуманитарные факультеты не очень часто фигурируют в списках претендентов на гранты.

Однако не все сотрудники университета поддерживают новый проект. Академики составили открытое письмо, в котором они обращаются к вице-канцлеру Кембриджа Стивену Тупу и директору CRASSH Стивену Коннору и выражают обеспокоенность решением руководства принять участие в исследовательской программе оборонного ведомства.

Профессор истории и философии Симон Шаффер считает, что сотрудничество с министерством обороны несет в себе определенные "риски для репутации" Кембриджа. "Не хочу показаться занудой, но это же просто удивительно, что в рамках программы, нацеленной на изменение взглядов и мнений людей, выделяются деньги на изменение взглядов и мнений сотрудников университета, чтобы они не имели ничего против изменения взглядов и мнений всех остальных. Вы же видите, что они провернули? Провели пропагандистские мероприятия среди нас, и это неправильно".

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