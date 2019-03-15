Эксперт: Соединенные Штаты из ДРСМД выходят не просто так

США планируют испытать в этом году запрещенные ДРСМД ракеты, сообщают СМИ. Россия будет вынуждена реагировать на подобные действия, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Станислав Бышок.

США планируют в этом году провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников агентства, в августе планируется запуск крылатой ракеты с радиусом действия около тысячи километров, предназначенной для установки на кораблях или мобильных комплексах, а в ноябре ожидаются испытания баллистической ракеты с радиусом действия порядка трех-четырех тысяч километров.

Как заявил один из источников, новые крылатые ракеты могут быть развернуты в течение 18 месяцев, при этом речь об их размещении в Европе или Азии пока не идет. Что касается баллистических ракет, они, по словам высокопоставленного представителя Пентагона, могут заступить на боевое дежурство не ранее, чем через пять лет.

При этом источники отметили, что испытания отменят, если Россия и США найдут способ "спасти" ДРСМД до августа.

Это сообщение прокомментировал в эфире радио Sputnik исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

"Из ДРСМД Соединенные Штаты выходят не просто так, а чтобы развязать себе руки для возможности дальнейшей военной модернизации. Понятно, что Вашингтон мотивирует свой выход иначе – тем, что он рад бы продолжать подчиняться действию ДРСМД, но поскольку Россия, дескать, нарушает договор, то США не остается ничего другого, кроме как выйти. Такая мотивировка не нова: всегда, когда какие-то международные договоры нарушаются, та сторона, которая и была нарушителем, объявляет, что на самом деле она была самым последовательным сторонником договора", – отметил Станислав Бышок.

По его мнению, Россия будет просто вынуждена отреагировать на действия США.

"Я думаю, что выход США из этого договора подтолкнет Россию к тому, чтобы более активно модернизировать свое вооружение. И когда говорят про новую гонку вооружений, вопрос в том, что гонка вооружений – это не та история, которую ты выбираешь, это история, которая тебя выбирает. Когда одна из больших стран, в данном случае США, начинает сильно укрепляться, другие просто не могут не отвечать на это", – полагает Станислав Бышок.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991 договор был выполнен: Советский Союз уничтожил 1846 ракетных комплексов, Соединенные Штаты – 846.

Однако 2 февраля 2019 года после ряда взаимных обвинений в нарушении договора президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора. В Кремле заявили, что Россия зеркально ответит на такой шаг. Путин подчеркнул, что все предложения Москвы по разоружению "остаются на столе, и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению. 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией ДРСМД.