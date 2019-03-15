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15.03.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских и ракетных стрельб

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Ракетные корабли Татарстан и Дагестан. Архивное фото
Ракетные корабли Татарстан и Дагестан. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / NewsTeam

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", а также малый ракетный корабль "Углич" Каспийской флотилии покинули пункт базирования в Махачкале и вышли в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.

"В течение нескольких дней экипажи выполнят в морских полигонах задачи по противоминной защите корабля, обороне его при стоянке на незащищённом рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями", - говорится в сообщении.

Артиллеристам предстоит поразить морские и воздушные цели из артиллерийских установок и зенитных артиллерийских комплексов.

Ракетчики электронными пусками отработают поражение надводных целей высокоточным ракетным комплексом "Калибр".

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард
21631 Буян-М
КФ
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