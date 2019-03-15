Корабли Каспийской флотилии вышли в море для выполнения артиллерийских и ракетных стрельб
Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Ракетные корабли "Дагестан" и "Татарстан", а также малый ракетный корабль "Углич" Каспийской флотилии покинули пункт базирования в Махачкале и вышли в море для выполнения ракетных и артиллерийских стрельб, сообщает в четверг пресс-служба Южного военного округа.
"В течение нескольких дней экипажи выполнят в морских полигонах задачи по противоминной защите корабля, обороне его при стоянке на незащищённом рейде, а также комплекс мероприятий по отработке тактики ведения боевых действий одиночными кораблями", - говорится в сообщении.
Артиллеристам предстоит поразить морские и воздушные цели из артиллерийских установок и зенитных артиллерийских комплексов.
Ракетчики электронными пусками отработают поражение надводных целей высокоточным ракетным комплексом "Калибр".
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