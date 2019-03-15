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15.03.2019
ЦАМТО

Начальник Генштаба ВС РФ поблагодарил Армению за участие в восстановлении мирной жизни в Сирии

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 14 марта. Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.

"Признателен вам за помощь в восстановлении мирной жизни в Сирии. Армения одной их первых откликнулась на наш призыв и приняла активное участие в решении гуманитарных задач на территории этой страны", – отметил Валерий Герасимов 13 марта на встрече с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.

Как подчеркнул глава российского Генштаба, Армения является союзником и ключевым партнером России в Закавказье. При этом сотрудничество ведется как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего Организации договора о коллективной безопасности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Герасимов Валерий
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