Вооруженные силы Катара получат 100 турецких танков "Алтай"

ЦАМТО, 14 марта. Как сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на заявления представителей политического руководства Турции, Анкара заключила соглашение на поставку Катару ОБТ "Алтай" национальной разработки.

По заявлению заместителя председателя "Партии справедливости и развития" Али Ихсана Явуза (Ali Ihsan Yavuz), в соответствии с соглашением Катар закупит в Турции до 100 танков. Стоимость продажи не раскрывается. На первом этапе проекта ближневосточное государство получит 40 ОБТ. Ожидается, что они будут поставлены в течение 24 месяцев. Далее планируется начать серийное производство ОБТ (для ВС Турции) и, одновременно, будут продолжены работы по выполнению в полном объеме заказа Катара.

По заявлению Явуза, последующие танки будут оснащаться силовой установкой турецкого производства. В настоящее время опытный образец "Алтай" оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. производства немецкой компании MTU Friedrichshafen GmbH.

Как сообщал ЦАМТО, разработка ОБТ "Алтай" осуществлялась в соответствии с контрактом на реализацию "Проекта производства современного танка с использованием национальных источников", подписанным Секретариатом оборонной промышленности Турции (SSM) с компанией Otokar в июле 2008 года, при техническом содействии южнокорейской Hyundai Rotem. Стоимость данного контракта составила 500 млн. долл. Танк был назван в честь генерала Фахреттина Алтая, который командовал 5-ым Кавалерийским корпусом в ходе "Турецкой войны за независимость" (1919-1923 гг.). В общей сложности проект "Алтай" предполагает поставку ВС Турции четырьмя траншами до 1000 новых танков, стоимость которых может составить до 7 млрд. евро (8,24 млрд. долл.).

Otokar завершила этап разработки, изготовления, сертификационных испытаний и передачи заказчику четырех опытных образцов танка в феврале 2017 года. 2-ой этап проекта предусматривает сборку и поставку первых 250 серийных ОБТ, а также обеспечение сопутствующей логистической поддержки. После длительных процедур оценки в апреле 2018 года Секретариат SSM выбрал победителем тендера на серийное производство первой партии ОБТ "Алтай" компанию BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret. В конкурсе также участвовали компании Otokar и FNSS Savunma Sistemileri (совместное предприятие Nurol Holding и BAE Systems).

В ноябре 2018 года Директорат оборонной промышленности Турции (SSB) заключил с BMC контракт на поставку первой партии из 250 танков "Алтай". По условиям соглашения, первый танк должен быть поставлен Сухопутным войскам Турции в течение 18 месяцев после заключения контракта (с учетом катарского контракта теперь сроки могут быть изменены).

Соглашение предусматривает поставку ВС Турции ОБТ "Алтай" в два этапа. На первом этапе будут собраны 40 танков версии "Алтай T1", на втором – 210 танков "Алтай T2" с улучшенным бронированием и вооружением. Контракт также включает материальное обеспечение и обучение личного состава. Стоимость продажи не раскрывается.

Предполагается, что танки "Алтай T1" будут оснащены системой активной защиты AKKOR Pulat компании Aselsan и навесным бронированием фирмы Roketsan. "Алтай T2" будет отличаться улучшенным бронированием, возможностью применения управляемых боеприпасов с лазерным наведением, режимом тренировки экипажа и другими улучшениями. Планируется, что перспективная версия T3 будет оснащена необитаемой башней и автоматом заряжания.

В число участников проекта, помимо BMC, входят турецкие компании Roketsan, Aselsan, Havelsan и MKEK. В октябре 2018 года руководитель Директората оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир также заявил, что свою долю работ получит южнокорейская Hyundai Rotem.

Созданный на базе проекта южнокорейского танка K-2 "Блэк Пантер", ОБТ "Алтай" представляет собой машину массой 60 т с экипажем из четырех человек, вооруженную стабилизированной 120-мм пушкой с длиной ствола 55 клб, спаренным с ней 7,62-мм пулеметом и ДУМВ с 12,7-мм пулеметом. Прототип оснащен 12-цилиндровым двигателем MTU MT 883 Ka 501 мощностью 1500 л.с., электрическим приводом башни. ОБТ будет оборудован цифровыми системами управления вооружением, системами защиты от ОМП, аппаратурой предупреждения о лазерном облучении, системой идентификации "свой-чужой", вспомогательной силовой установкой, модульной композитной броней, системой активной защиты.