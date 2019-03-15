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15.03.2019
Известия.ru

Глава РАН рассказал о важности освоения Луны

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imagebroker/J.W.Alker

Освоение Луны поможет ученым заложить фундамент для дальнейшего исследования Солнечной системы. Она могла бы стать отправным пунктом для миссий на другие планеты, рассказал глава Российской академии наук Александр Сергеев.

По его словам, исследовать другие планеты необходимо. При этом Марс находится достаточно далеко, а как работать на Венере с ее экстремальными условиями — вообще пока непонятно, отметил он.

"То есть мы должны иметь какую-то соседнюю планету и понимать, каким образом мы можем двигаться вперед. (...) Поэтому Луна, несмотря на то что там из общих соображений меньше всего интересного, чем на Марсе и на Венере, тем не менее является нашим ближайшим объектом, где мы можем организовать такое как бы экс-земное существование", — цитирует главу РАН ТАСС.

Ранее 14 марта Сергеев рассказал о подготовке совместной российско-американской миссии на Венеру. По его словам, проект разрабатывается уже несколько лет, программу запустят ориентировочно в 2030 году. Стоимость миссии составит около $1 млрд, сейчас специалисты выясняют, как страны поделят расходы.

1 марта глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года. Концепция российского лунного проекта была принята советом РАН по космосу в конце 2018 года.

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Луна
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