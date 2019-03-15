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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

США намерены испытать ракету с дальностью полета до 1 тыс. км

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Источник изображения: vpk-news.ru

Пентагон практически сразу после окончательного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года планирует испытать новую ракету, дальность полета которой составит примерно 1 тыс. км.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

Предполагается, что новая баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме - близко к Азии, что будет представлять угрозу для Азии и России. 

Передать ракету вооруженным силам планируется через 18 месяцев после успешных испытаний. Еще один запуск Пентагон может провести в ноябре.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
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