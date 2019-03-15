США намерены испытать ракету с дальностью полета до 1 тыс. км
Источник изображения: vpk-news.ru
Пентагон практически сразу после окончательного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в августе 2019 года планирует испытать новую ракету, дальность полета которой составит примерно 1 тыс. км.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.
Предполагается, что новая баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме - близко к Азии, что будет представлять угрозу для Азии и России.
Передать ракету вооруженным силам планируется через 18 месяцев после успешных испытаний. Еще один запуск Пентагон может провести в ноябре.
Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются
Похожие новости
05.03.2019
Выход России и США из ДРСМД означает начало новой гонки вооружений - глава МИД Казахстана