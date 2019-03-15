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15.03.2019
WarSpot

M109A7: недостаточно быстрое производство

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Новая версия гаубицы M109A7 Paladin избавилась от "детских болезней", но конвейер ещё не налажен. Вчера, 8 марта, информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что Минобороны США отложили решение о крупносерийной сборке новых самоходных гаубиц.

"BAE Systems добилась прогресса и поставляет САУ приемлемого качества, но они всё ещё не достигли того уровня, чтобы перейти к полномасштабному производству", — рассказал министр армии США Марк Эспер.

САУ M109 Paladin.

Источник изображения: defensenews.com

Опытные образцы гаубиц M109A7 Paladin поступают в американскую армию с 2015 года. Проведя испытания, в 2017 году Минобороны США подписало контракт с компанией BAE Systems на поставку 65 комплектов мелкосерийной сборки, состоящих из гаубиц и транспортно-заряжающих машин M992A3, но оказалось, что "Паладины" имеют проблемы со сварными швами и другие недоработки.

Производитель устранил все обнаруженные проблемы и улучшил контроль качества, но объёмов производства, указанных в контракте, добиться не удалось. В военном ведомстве указывают, что с BAE Systems будет подписан новый контракт на мелкосерийную сборку, а также начнётся обсуждение крупносерийного производства, которое должно стартовать в конце этого года.

Закупка новых гаубиц для ВС США проходит в рамках программы Paladin Integrated Management (PIM). Подрядчик — компания BAE Systems — разработала для американской армии новую модификацию гаубицы M109 Paladin, получившую обозначение A7. Внешне она мало чем отличается от предшественницы А6 (используется то же шасси от БМП Bradley и прежний ствол калибра 155 мм), но внутри это принципиально новая машина.

По словам разработчиков, САУ M109A7 Paladin оснащена принципиально новой электроникой и системой электропитания. Кроме того, в новой версии гаубицы устранены ранее обнаруженные недочёты — ненадёжная автоматическая система пожаротушения и прочее.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Продукция
Bradley
M109
Компании
BAE Systems
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