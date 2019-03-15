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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

В "РКС" разрабатывают новые комплексы для приема информации с ракет-носителей

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Источник изображения: vpk-news.ru

Два мобильных измерительных пункта морского базирования нового поколения для приема и передачи информации с ракет-носителей и другой космической техники разрабатывают специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС).

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новые комплексы создаются из комплектующих отечественного производства, а также на основе российской операционной системы. Управление и электронику комплексов создают в РКС, здесь же будет собираться аппаратура. Контейнеры и ходовую часть изготовит корпорация НПП "Проект-Техника" на одном из заводов в Чувашии. 

Приемную телеметрическую антенну разработает НПО измерительной техники (НПО ИТ, входит в РКС).

Отмечается, что разработанные ранее в РКС мобильные измерительные пункты были приняты в эксплуатацию в 2015 году и обеспечили четыре пуска с космодрома "Восточный".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
НПО ИТ
РКC
Проекты
Восточный Космодром
ИТ
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