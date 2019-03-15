В "РКС" разрабатывают новые комплексы для приема информации с ракет-носителей

Два мобильных измерительных пункта морского базирования нового поколения для приема и передачи информации с ракет-носителей и другой космической техники разрабатывают специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС).

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Новые комплексы создаются из комплектующих отечественного производства, а также на основе российской операционной системы. Управление и электронику комплексов создают в РКС, здесь же будет собираться аппаратура. Контейнеры и ходовую часть изготовит корпорация НПП "Проект-Техника" на одном из заводов в Чувашии.

Приемную телеметрическую антенну разработает НПО измерительной техники (НПО ИТ, входит в РКС).

Отмечается, что разработанные ранее в РКС мобильные измерительные пункты были приняты в эксплуатацию в 2015 году и обеспечили четыре пуска с космодрома "Восточный".