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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

ФСБ нанесла удар концерну "Укроборонпром"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Федеральная служба безопасности России перекрыла все схемы поставок комплектующих для государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию фактов хищения в Вооруженных силах.

"ФСБ на прошлой неделе перекрыло все, по крайней мере, нам известные схемы перевозок. Речь идет о том, что иного пути у "Укроборонпрома" я не знаю. Речь идет об уникальных деталях, наладить производство которых даже в Советском Союзе занимало десятки лет", - цитируют прокурора Украинские Новости.

Луценко отметил, что в новых украинских ракетах средней и большой дальности используются детали российского производства. И поэтому "Укроборонпром" закупил по подобным схемам часть необходимых изделий.

Коррупционный скандал о хищениях в госконцерне "Укроборонпром" начался с журналистского расследования в программе "Наші гроші" на 24-м канале. Ранее Луценко обвинил авторов программы в фальсификации переписок фигурантов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Вертолеты России
Укроборонпром
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