Индия три года не может подписать контракт на ремонт Ми-26

ВВС Индии сталкиваются с задержкой плана капитального ремонта своего парка из трех тяжелых вертолетов Ми-26 и увеличения общего технического ресурса этих платформ.

Источник изображения: Вертолёты России

Военный вестник Jane's сообщает, что согласно информации официальных источников, министерство обороны Индии до сих пор не подписало контракт о доставке машин на Московский вертолетный завод имени Миля для ремонта.

Технический ресурс 2 из 3 Ми-26, являющихся частью вертолетной эскадрильи № 126 Featherweights, расположенной в Чандигархе, истек в сентябре 2013 года и августе 2014 года, соответственно.

Информация о том, что Индия и Россия "в ближайшее время подпишут контракт на капитальный ремонт трех вертолетов Ми-26 для ВВС Индии", появилась три года назад.

Было заявлено, что "Вертолёты России" ведут переговоры с индийской стороной о финансовых и технических аспектах контракта с индийской стороной.

Москва также предложила Нью-Дели долгосрочное техническое обслуживание вертолетов Ми-17 ВВС.

Индия является одним из крупнейших операторов вертолетов российского производства.

Ми-26, крупнейший грузоподъемный вертолет, широко используется во всем мире для выполнения транспортных, эвакуационных и противопожарных задач.