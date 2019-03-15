Буксир и "лимонки". Как ВМС Украины маневрировали в Азовском море

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Военно-морские силы Украины провели очередные учения в Азовском море. Хотя участвовал в них один-единственный корабль — буксир "Корец", украинские СМИ уделили большое внимание этому событию. В публикациях подчеркивается, что военно-морские силы "агрессора" пытались помешать маневрам. О том, что на самом деле происходило в море, — в материале РИА Новости.

Бывалый "морской волк"

Этот буксир построили на Ярославском судостроительном заводе в далеком 1973-м. Первого августа 1997-го приняли в состав ВМС Украины под названием "Корец" (в честь административного центра Корецкого района Ровненской области) с бортовым номером U-830. На буксир установили две спаренные турельные установки "Утес-М" и объявили его боевым кораблем.

"Корец" служил ВМСУ — главным образом у причала — вплоть до 2007-го, пока 11 ноября в Севастопольской бухте не разразился сильный шторм. Плавучую мастерскую "Донбасс", находившуюся без связи и с заглохшими двигателями в центре бухты, волны швыряли из стороны в сторону. Возникла угроза столкновения с другими судами. Спасая их, буксир подставил "Донбассу" борт и лишился правого крыла мостика, фальшборта, а также некоторых других элементов конструкции.

Буксир "Корец" ВМС Украины Источник изображения: © Фото : пресс-служба погрануправления ФСБ России по РК

Денег на ремонт у ВМСУ сразу не нашлось, поэтому судно поставили в отстой в Стрелецкой бухте Севастополя. В 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией, буксир вместе с другими оставшимся в бухте кораблями отошел российской стороне. Однако уже в мае его вернули хозяевам, где он продолжал демонстрировать государственный и военно-морской флаг ВМСУ. По информации украинских СМИ, "Корец" базировался в морском порту Очаков. На него установили две легкие артиллерийские установки.

Скромное вооружение

Двадцатого марта прошлого года "Корец" взял на буксир "Донбасс" и протащил его через Керченскую переправу. Переход группы кораблей под украинским флагом из Черного моря в Азовское украинские СМИ представили величайшей "перемогой". При этом скромно умалчивалось, что все полностью контролировалось российской стороной, а проводкой судов через опоры Крымского моста вообще занимались лоцманы. В ноябрьском пограничном инциденте "Корец" не участвовал.

Но, очевидно, у командования ВМСУ на него есть свои планы. На опубликованном в Сети ролике морские пехотинцы численностью до взвода бросают с борта "Корца" гранаты в воду (глушат рыбу, как иронично заметил один из читателей в комментариях), ведут огонь из стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов. На видео также представлены "новейшие" образцы бортового вооружения буксира — две спаренные пушки в носовой части.

Российские корабли внимательно наблюдали за учениями "Корца". Как сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС), один вымпел подошел к буксиру по левому борту на дистанцию около трех морских миль, после чего дал полный ход и быстро увеличил расстояние, взяв своего визави на сопровождение. В это же время второй корабль шел по правому борту, а третий держался на большом удалении впереди. Такое соседство вполне оправданно — ведь случись что, экипаж "Корца" спасать будет некому.

"Подобные выходы позволяют отработать на море все то, что мы проходили за партой, — уверен участник учений Александр Самойло, курсант Национального университета "Одесская морская академия". — Я выпускаюсь через месяц и попадаю на корабль Военно-морских сил в должности штурмана".

Выбор у Александра Самойло невелик. В распоряжении ВМСУ все меньше кораблей, на которых можно удовлетворить морские амбиции. Шестнадцатилетний фрегат "Гетман Сагайдачный", средний десантный корабль проекта 773 "Юрий Олиференко" — вот, пожалуй, и все. Остальное — катера, корабли управления и разведки, спасательные и пожарные суда. А вот спущенный на воду в 1990-м ракетный крейсер "Украина", на котором хотели бы послужить многие военные моряки, продолжает ржаветь у стенки Николаевского судостроительного завода. Подобная судьба в "лихие 90-е" постигла большинство крупных боевых кораблей, доставшихся Украине в наследство от СССР.

Вопрос политики

В феврале президент Петр Порошенко вновь заявил о планах пересечения Керченского пролива кораблями ВМСУ с международными наблюдателями на борту. По словам украинских властей, Россия "наращивает силы на границе". Издание "Обозреватель" даже опубликовало инфографику, согласно которой в Азовском море патрулируют целых восемь российских подводных лодок. Авторов не смутило то, что средняя глубина акватории Азовского моря — всего около 13 метров и подводные лодки просто не могут там действовать.

"Все это показывает, насколько ущербна нынешняя киевская власть, — рассказал в эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. — Проводить учения с подобного рода военной техникой — это курам на смех. Кроме того, какие учения возможны в Азовском море, если это внутреннее море Украины и России? И, естественно, возникает вопрос: против кого нацелены ВМС Украины? Понятно, что против России. Но мы никогда не собирались и не собираемся воевать с украинским народом. Поэтому такие учения, кроме недоумения и смеха, ничего не вызывают".

В этот раз буксир "Корец" к Керченской переправе не приближался — по всей видимости, командованию хорошо запомнилась встреча украинских судов с российскими кораблями 25 ноября 2018-го. Тогда, напомним, буксир "Яны Капу" пришлось протаранить, а артиллерийские катера сопровождения — обстрелять. Все три судна захвачены, задержаны 24 моряка.